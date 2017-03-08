Капелани-іноземці вирішили, що УПЦ (МП) має опікуватися українськими військовими

10 березня 2017, 12:05 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Варшаві відбулася Міжнародна конференція православних капеланів. 8 березня її учасники прийняли заяву, де виразили надію, що українських військових будуть духовно підтримувати капелани УПЦ (МП). Православні капелани з різних країн у своєму документі також наголосили, що жодної української Церкви, окрім тієї, яку очолює Предстоятель Онуфрій (Березовський), вони не визнають.

Пор це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

«Ми сподіваємося, що і надалі у миротворчих контингентах, в яких будуть брати участь українські військовослужбовці, їх духовну настанову з боку України будуть здійснювати православні військові капелани, що належать до Української Православної Церкви, Предстоятелем якої в даний час є Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Як відомо інших Православних юрисдикцій в Україні, незалежно від їх назви, всі без винятку, Помісні православні Церкви не визнають», - йдеться у документі.

Заяву було направлено від імені представників православних військових капеланських служб Австрії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Греції, Естонії, Кіпру, Латвії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, України, Фінляндії, повідомляє УНІАН.

Військові православні капелани висловили сподівання на розуміння та підтримку з боку українських інституцій.

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теги до статті:Військове капеланство,УПЦ (МП)
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