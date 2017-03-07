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У Лубнах провели в останню путь загиблого воїна АТО, сина священика
7 березня 2017, 10:35 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
У м. Лубни Полтавської області 4 березня провели в останню путь загиблого на війні на Донбасі сержанта ЗСУ Олександра Лобачевського. Чин похорону героя очолив архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Федір УПЦ КП. Богослужіння відбулося у храмі Всіх святих м. Лубни.
Загиблий герой є сином настоятеля храму Всіх святих у м. Лубни священика Георгія Лобачевського. Олександр народився 12 січня 1992 року. Після закінчення школи навчався в Лохвицькому медичному училищі. Жага до життя та бажання пізнавати нове й ділитися ним з іншими привела його до Глухівського педагогічного університету, повідомляє сайт УПЦ КП. Але від армії не ховався. Пішов служити народу України. Згодом уклав контракт і ніс службу в с. Перевальному в Криму. Після його окупації продовжив службу в 36-тій окремій бригаді морської піхоти. Був артилеристом.
2 березня, виконуючи свій військовий обов’язок, загинув під Маріуполем.
Щоб провести українського воїна прибули його командири, побратими, священики-колеги отця Георгія, парафіяни Всіхсвятського храму та інших парафій Київського Патріархату Потавщини.
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