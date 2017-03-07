У Лубнах провели в останню путь загиблого воїна АТО, сина священика

7 березня 2017, 10:35 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У м. Лубни Полтавської області 4 березня провели в останню путь загиблого на війні на Донбасі сержанта ЗСУ Олександра Лобачевського. Чин похорону героя очолив архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Федір УПЦ КП. Богослужіння відбулося у храмі Всіх святих м. Лубни.

Загиблий герой є сином настоятеля храму Всіх святих у м. Лубни священика Георгія Лобачевського. Олександр народився 12 січня 1992 року. Після закінчення школи навчався в Лохвицькому  медичному училищі.  Жага до життя та бажання пізнавати нове й ділитися ним з іншими привела його до Глухівського педагогічного університету, повідомляє сайт УПЦ КП. Але від армії не ховався. Пішов служити народу України. Згодом уклав контракт і ніс службу в с. Перевальному в Криму. Після його окупації продовжив службу в 36-тій окремій бригаді морської піхоти. Був артилеристом.

2 березня, виконуючи  свій військовий обов’язок, загинув під Маріуполем.

Щоб провести українського воїна прибули його командири, побратими, священики-колеги отця Георгія, парафіяни Всіхсвятського храму та інших парафій Київського Патріархату Потавщини.

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теги до статті:Віра і зброя,УПЦ КП на Полтавщині
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