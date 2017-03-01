Київський Патріархат проти допущення священиків УПЦ (МП) у військові частини

Голова Синодального управління військового духовенства УПЦ КП митрополит Іоан (Яременко) вважає, що священнослужителі УПЦ (МП) не мають права відвідувати військові частини та перебувати у Раді душпастирської опіки (РДО) при Міністерстві Оборони. Свою позицію він пояснює тим, що духовенство цієї конфесії неодноразово було помічено у співпраці з ворогом та досі не засудило російську агресію.

Про це митрополит УПЦ КП розповів у інтерв’ю РІСУ.

«Їхнє керівництво за 3 роки війни так і не спромоглось офіційно визначитись з тим, що у нас відбувається – зовнішня агресія чи «громадянська (братовбивча, міжусобна) війна»», - пояснив митрополит Київського Патріархату.

«Недопущення священиків Московського Патріархату у військові частини – це явище далеко не унікальне, Україна тут не першовідкривач. В багатьох державах це розглядається не як дискримінація, а як питання національної безпеки. Як приклад можна навести Естонію, де в усі силові органи не допускаються священики Московського Патріархату (причому представники Вселенського Патріархату там присутні), - заявив єрарх.

Митрополит розповів, що він звертався з листом до членів РДО з пропозицією переглянути доцільність перебування УПЦ (МП) в складі Ради, однак його пропозицію більшість не підтримала. Тоді єрарх на знак протесту сам вийшов з Ради.

«Я не уявляв, як в дорадчий орган при Міністерстві Оборони може входити релігійна структура, яка неодноразово була помічена у сприянні ворогові у зберіганні зброї, покриванні та прямому благословенні своїми священиками сепаратистів та іноземних найманців, щодо якої є факти особистої участі її священиків в бойових діях із зброєю проти Української армії і тому подібно», — сказав владика Іоан.

За його словами, українські військовослужбовці теж обурюються присутністю у дорадчому органі Міністерства оборони України представників УПЦ (МП).

Тому священнослужителі УПЦ (МП), щоб втертися в довіру до солдатів, вдаються до хитрощів. Можуть маніпулювати схожістю назв Церков: «Київська митрополія» на противагу «Київському Патріархату», або взагалі уникають згадування про свою приналежність до Московського Патріархату.

«Коли останній раз на Різдво-2017 делегація УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Августином (Маркевичем) була у Авдіївці, ми запитали у бійців деяких підрозділів: «Як ви їх допустили?». Вони були дуже здивовані, що це був саме Московський Патріархат, і сказали, що на запитання «з якої ви Церкви – Російської чи Української?», почули відповідь, що «з Української». Тобто, делегація УПЦ (МП) ввела в оману наших військових. І ми переконані – вони маніпулюватимуть і надалі», - пояснив митрополит Іоан.