На Сумщині під час Богослужіння спалахнула церква УПЦ (МП)

Вранці 26 листопада в центрі Бурині сталася пожежа. Загорілася церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП) повідомляє Соціальне Телебачення Сумщини.

На час виникнення загоряння у церкві відбувалось Богослужіння. Випадковий перехожий побачив пожежу і повідомив людей. Віряни разом з іншими мешканцями, які прибігли на допомогу, встигли винести із будівлі ікони та церковні речі.

Як повідомили у ДСНС, виклик на «101» надійшов о 10.27. Ускладнювали гасіння конструктивні особливості покрівлі. На місці працювали 15 пожежників та 4 машини. Пожежу гасили більше 7-ми годин.

Наразі причини пожежі встановлюються.