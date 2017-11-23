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На Сумщині під час Богослужіння спалахнула церква УПЦ (МП)
28 листопада 2017, 06:13 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
Вранці 26 листопада в центрі Бурині сталася пожежа. Загорілася церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП) повідомляє Соціальне Телебачення Сумщини.
На час виникнення загоряння у церкві відбувалось Богослужіння. Випадковий перехожий побачив пожежу і повідомив людей. Віряни разом з іншими мешканцями, які прибігли на допомогу, встигли винести із будівлі ікони та церковні речі.
Як повідомили у ДСНС, виклик на «101» надійшов о 10.27. Ускладнювали гасіння конструктивні особливості покрівлі. На місці працювали 15 пожежників та 4 машини. Пожежу гасили більше 7-ми годин.
Наразі причини пожежі встановлюються.
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