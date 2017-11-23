На Сумщині під час Богослужіння спалахнула церква УПЦ (МП)

28 листопада 2017, 06:13 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вранці 26 листопада в центрі Бурині сталася пожежа. Загорілася церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП) повідомляє Соціальне Телебачення Сумщини.

На час виникнення загоряння у церкві відбувалось Богослужіння. Випадковий перехожий побачив пожежу і повідомив людей. Віряни разом з іншими мешканцями, які прибігли на допомогу, встигли винести із будівлі ікони та церковні речі.

Як повідомили у ДСНС, виклик на «101» надійшов о 10.27. Ускладнювали гасіння конструктивні особливості покрівлі. На місці працювали 15 пожежників та 4 машини. Пожежу гасили більше 7-ми годин.

Наразі причини пожежі встановлюються.

 

Система Orphus
теги до статті:Пожежі в храмах
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • dutchak1 | 28 листопада 2017, 12:09

      Прочитав. Такі тексти, з моєї точки зору, ще раз підкреслюють наше варварство. В країні сталася складна технічна аварія і, замість того, щоб провести грамотне і глибоке розслідування і потім зробити

    • velovs@ukr.net | 28 листопада 2017, 11:38

      А от щодо цих останніх питань й, зокрема, тих завдань і місії, на які нас, вітчизняних християн, нині і закликає Святий Божий Дух, то тут і Вам, шановний друже, рекомендую уважно познайомитися і

    • dutchak1 | 28 листопада 2017, 11:34

      Раніше в тих державних структурах, які відповідали за релігійну політику, ще працювали люди які, або відчували складність цих питання в такій як наша держава або просто розуміли степінь своєї

    • velovs@ukr.net | 28 листопада 2017, 11:27

      "Церква немає ніяких кордонів з державою, немає ніяких спільних точок дотику і ніяких спільних інтересів з державою." Це - в ІДЕАЛІ. І саме Церква як суто МІСТИЧНЕ (ДУХОВНЕ) Тіло Христове.

    • velovs@ukr.net | 28 листопада 2017, 10:46

      Як відомо, одним із НАЙПЕРШИХ і НАЙТЯЖЧИХ злочинів, учинених правлячою верхівкою Російської імперії проти ВЛАСНОГО народу і до якого був - прямо й безпосередньо - причетний особисто самодержець

    Популярні статті місяця