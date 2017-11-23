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Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловила співчуття родині загиблого та постаждалим на новобудові Католицької школи-гімназії
23 листопада 2017, 15:34 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловила співчуття родині з приводу загибелі пана Зеновія Обідняка та постраждалим, які отримали травми у результаті обвалу перекриття на новбудові Католицької школи-гімназії в обласному центрі.
Про це йдеться у офіційниій заяві Архиєпархії.
«22 листопада 2017 року стався трагічний випадок – обвал перекриття на будівництві нового корпусу Католицької школи-гімназії в м. Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11.
Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловлює своє щире співчуття родині з приводу загибелі пана Зеновія Обідняка та постраждалим, які отримали травми
Будівництво нового корпусу Католицької школи-гімназії в м. Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11 було розпочате в травні 2017 року, яке проводить підрядна будівельна компанія ТзОВ “Монокарбуд”. Дана фірма спеціалізується на будівництві монолітно-каркасних будівель і споруд.
Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловлює щиру подяку Державній службі надзвичайних ситуацій, бригадам швидкої медичної допомоги, Мальтійській службі допомоги, поліції, міській владі та всім хто брав участь у ліквідації наслідків цієї трагедії», - йдеться у документі.
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