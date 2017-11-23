Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловила співчуття родині загиблого та постаждалим на новобудові Католицької школи-гімназії

Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловила співчуття родині з приводу загибелі пана Зеновія Обідняка та постраждалим, які отримали травми у результаті обвалу перекриття на новбудові Католицької школи-гімназії в обласному центрі.

Про це йдеться у офіційниій заяві Архиєпархії.

«22 листопада 2017 року стався трагічний випадок – обвал перекриття на будівництві нового корпусу Католицької школи-гімназії в м. Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11.

Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловлює своє щире співчуття родині з приводу загибелі пана Зеновія Обідняка та постраждалим, які отримали травми

Будівництво нового корпусу Католицької школи-гімназії в м. Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11 було розпочате в травні 2017 року, яке проводить підрядна будівельна компанія ТзОВ “Монокарбуд”. Дана фірма спеціалізується на будівництві монолітно-каркасних будівель і споруд.

Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловлює щиру подяку Державній службі надзвичайних ситуацій, бригадам швидкої медичної допомоги, Мальтійській службі допомоги, поліції, міській владі та всім хто брав участь у ліквідації наслідків цієї трагедії», - йдеться у документі.