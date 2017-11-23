Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловила співчуття родині загиблого та постаждалим на новобудові Католицької школи-гімназії

23 листопада 2017, 15:34 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловила співчуття родині з приводу загибелі пана Зеновія Обідняка та постраждалим, які отримали травми у результаті обвалу перекриття на новбудові Католицької школи-гімназії в обласному центрі.

Про це йдеться у офіційниій заяві Архиєпархії.

«22 листопада 2017 року стався трагічний випадок – обвал перекриття на будівництві нового корпусу Католицької школи-гімназії в м. Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11.

Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловлює своє щире співчуття родині з приводу загибелі пана Зеновія Обідняка та постраждалим, які отримали травми

Будівництво нового корпусу Католицької школи-гімназії в м. Івано-Франківську по вул. Шевченка, 11 було розпочате в травні 2017 року, яке проводить підрядна будівельна компанія ТзОВ “Монокарбуд”. Дана фірма спеціалізується на будівництві монолітно-каркасних будівель і споруд.

Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ висловлює щиру подяку Державній службі надзвичайних ситуацій, бригадам швидкої медичної допомоги, Мальтійській службі допомоги, поліції, міській владі та всім хто брав участь у ліквідації наслідків цієї трагедії», - йдеться у документі.

Система Orphus
теги до статті:Івано-Франківська митрополія УГКЦ,Надзвичайні ситуації
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • dutchak1 | 23 листопада 2017, 14:48

      "Сонце ще не зійшло, а в Країні Дурнів вже кипіла робота ..." (с) О.М. Толстой, "Золотий ключик або пригоди Буратіно" Країна Дурнів існує не в тому розумінні, що її жителі не

    • velovs@ukr.net | 23 листопада 2017, 12:18

      Р. S. Хочу тут навести деякі БІБЛІЙНО-МІСТИЧНІ ознаки, прямо пов'язані зі смертю Сталіна. Так от, на початку 1953 р. на Захід просочилися відомості, що кремлівський диктатор, зокрема, готує нову -

    • velovs@ukr.net | 23 листопада 2017, 11:00

      І багато в чому схожу ситуацію маємо і нині. Тобто, цинічно й зухвало - у лютому-березні 2014 р. - розпочавши агресивно-загарбницьку війну проти незалежної і соборної України, Путін - у т. ч. (поряд

    • Василий Петров | 23 листопада 2017, 10:32

      ...и не допусти нам отречься от тебя. но избави нас от обмана.

    • velovs@ukr.net | 23 листопада 2017, 10:15

      Згоден: у будь-якій т. зв. "випадковості" є певний ДУХОВНИЙ сенс. Й, зокрема, тоді, після закінчення 2-ї світової війни, Сталін, віроломно й підступно порушивши угоди Ялти-Потсдама про

    Популярні статті місяця