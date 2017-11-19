В Івано-Франківську обвалилася стіна християнської школи: є загиблі

Близько 20:00 22 листопада в Івано-Франківську обвалилася стіна новобудови Християнської школи на вулиці Шевченка, у результаті чого загинула людина.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службау Івано-Франківської обладміністрації.

"Під час проведення будівельних робіт (заливка бетонного розчину) відбулось руйнування бетонного перекриття другого поверху новобудови на площі 216 м.кв ", - йдеться в повідомленні.

Під завалом опинились 5 робітників.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, рятувальники виявили та врятували з-під завалів 4 осіб – 1982,1970, 1977 та1977 років народження – в середньому та важкому стані.

Їм надали домедичну допомогу і госпіталізували.

"Також під час розбирання завалів будівельних конструкцій було виявлено чоловіка 1947 року народження без ознак життя", - повідомили у ДСНС.

На місці події працювало 17 одиниць техніки та 75 рятувальників.

Відзначається, що замовником будівництва є Івано-Франківське архіепархіальне управління УГКЦ. Будувався адмінбудинок з даховою котельнею та спортивним залом.

Роботи виконувала будівельна організація ТзОВ "Монокарбуд".

Причини та обставини обвалу встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники прокуратури.

Сьогодні, 23 листопада, в Івано-Франківську відбулось засідання штабу з ліквідації обвалу на новобудові по вулиці Шевченка.під керівництвом заступника міського голови Олексія Кайди. У ньому взяли участь замовники та представники будівельної організації.

Результатом стало прийняття рішення: архбудконтролю винести припис про зупинку будівельних робіт. Замовнику будівництва – забезпечити охорону об’єкту, розробити проект про демонтаж конструкцій перекриття другого поверху, укласти договір зі спеціалізованою організацією для ліквідації наслідків обвалу.

Крім того, рекомендовано призупинити навчання у четвер-п’ятницю (23.11 – 24.11. 2017 р.) у корпусі Католицької школи на вул. Шевченка, 11. До охорони порядку на місці події залучено муніципальну варту, Національну гвардію, патрульну поліцію.

Хід ліквідації наслідків обвалу міський голова тримає на особистому контролі, інформує ZIK.

Як повідомили у секторі комунікації управління Нацполіції в Івано-Франківській області, відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Проводиться досудове розслідування.