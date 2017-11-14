Під Запоріжжям у ДТП загинув священик УПЦ (МП) на Toyota Land Cruiser

16 листопада 2017, 11:02 | Надзвичайні ситуації | 1 |   | Код для блогу |  | 

43-річний водій автомобіля Toyota Land Cruiser не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. Про це повідомляє УНІАН.

ЗМІ дізналися, що в ДТП за участю Toyota Land Cruiser, яка сталася 13 листопада на запорізькій трасі, загинув один з протоєреїв Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Священик помер у лікарні.

Протоєрей Сергій Тараненко, настоятель храму Преподобномученника Андрія Критського с. Мар'ївка Запорізького району повертався до Запоріжжя зі Служби у селі, передає місцевий сайт 061, посилаючись на власні джерела.

 

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теги до статті:ДТП,УПЦ (МП) в Запоріжжі
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Коментарі

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  • enzian | 16 листопада 2017, 12:58
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    Можливо, за простішою у керуванні машиною такого б не сталося.

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