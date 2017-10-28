У львівському храмі виявили сумку з підозрілим предметом

Сумку з підозрілим предметом всередині виявили сьогодні під вечір у храмі Святого Володимира Великого УПЦ КП на проспекті Червоної Калини. Про це Tvoemisto,tv повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області. На місце викликали спеціалістів-вибухотехніків.

Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» повідомив, що у виявленій у храмі сумці знайшли невідомий механізм.