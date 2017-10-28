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У львівському храмі виявили сумку з підозрілим предметом
29 жовтня 2017, 10:22 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
Сумку з підозрілим предметом всередині виявили сьогодні під вечір у храмі Святого Володимира Великого УПЦ КП на проспекті Червоної Калини. Про це Tvoemisto,tv повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області. На місце викликали спеціалістів-вибухотехніків.
Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» повідомив, що у виявленій у храмі сумці знайшли невідомий механізм.
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