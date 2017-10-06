На Київщині горіла недобудована церква

10 жовтня 2017, 14:46 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

8 жовтня вспалахнула пожежа в недобудованій церкві в с. Лісовичі Таращанського району. Як з’ясували рятувальники, загорілись будівельні матеріали на площі орієнтовно 140 кв.м. та дрова 5 м.куб.

Пожежу локалізовано о 21:10 та повністю ліквідовано о 23:50. Причина загорання наразі встановлюється, повідомляє ГУ ДСНСУ у Київській області.

У селі Лісовичі зареєстрована громада Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП).

 

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теги до статті:Пожежі в храмах
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