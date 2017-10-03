У Львові невідомі винесли з церкви 10-кілограмовий кивот

У понеділок, 2 жовтня 2017 року, з парафіяльної каплиці св. Луїджі Оріоне у Львові в період між 14.00 год. та 18.00 год. невідомі викрали з престолу кивот, що містив в собі невелику кількість освячених Євхаристійних Частиць, призначених для уділення Святого Причастя хворим парафії. Повідомляє сайт «Духовна велич Львова».

Цей кивот являє собою зміцнену металеву скриньку в формі куба, вагою приблизно 10 кг, що містилася всередині просторішої дерев’яної мініспоруди, що нагадує каплицю. Кивот, як і завжди, було замкнено на ключ, що зберігається в іншому місці, і якого зловмисники не знайшли.

«Осіб, що вчинили цей несвідомий або свідомий акт зневаги Пресвятого Таїнства, поки що встановити не вдалося. Особливої уваги заслуговує моральна складова цього злочину. … Крадіжка — сама по собі є смертним гріхом, а будь-яке, навіть дрібне, обкрадання храму є зневагою святості цього місця. Тим більшою стає провина, коли посягається на найсвятіше — Пресвяту Євхаристію, в Якій Господь робить себе беззахисним і довірливим заручником любові до людей. Відразу ж після виявлення злочину було повідомлено відповідну церковну владу та викликано поліцію, якій надано всі можливі матеріали справи. Будемо сподіватися, що в цьому випадку призначені слідчі докладуть всіх зусиль, щоби така резонансна справа була швидко розкрита», – наголошує о. Юрій Блажиєвський, настоятель парафії Божого Провидіння УГКЦ, до якої належить згаданий храм.

Також о. Юрій наголосив, що обставини скоєння злочину наштовхують на думку, що грабіжники вчинили крадіжку, скоріш за все, лише з метою збагачення, не усвідомлюючи, що могло би міститися в кивоті. Він глибоко сподівається, що усвідомлення скоєного порушить їхні серця до щирого розкаяння і недопущення святотатства.