На Вінничині в автокатастрофі загинув священик

22 вересня поблизу с. Сальник Калинівського району внаслідок лобового зіткнення «ВАЗу» та «Шкоди» загинув водій однієї з автівок. Про це повідомляє сайт Нацполіції Вінницької області.

Трагедія сталась близько 17.30.

Попередньо встановлено, що водій "Шкоди" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2109». У результаті зіткнення водій «ВАЗу» від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.

Загиблим виявився 37-річний священнослужитель, настоятель храму Архистратига Божого Михаїла с. Куманівка Козятинського району єрей Валерій Гуменюк, житель м. Вінниці.

Рятувальникам довелося вирізати з машини тіло загиблого.

За попередніми даними слідства, аварія сталась внаслідок складних погодних умов під час сильної зливи.

Отцю Валерію було 37 років. Митрополит Симеон висловив співчуття дружині та доньці священика, повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ МП.