- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Вінничині в автокатастрофі загинув священик
24 вересня 2017, 13:45 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
22 вересня поблизу с. Сальник Калинівського району внаслідок лобового зіткнення «ВАЗу» та «Шкоди» загинув водій однієї з автівок. Про це повідомляє сайт Нацполіції Вінницької області.
Трагедія сталась близько 17.30.
Попередньо встановлено, що водій "Шкоди" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2109». У результаті зіткнення водій «ВАЗу» від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.
Загиблим виявився 37-річний священнослужитель, настоятель храму Архистратига Божого Михаїла с. Куманівка Козятинського району єрей Валерій Гуменюк, житель м. Вінниці.
Рятувальникам довелося вирізати з машини тіло загиблого.
За попередніми даними слідства, аварія сталась внаслідок складних погодних умов під час сильної зливи.
Отцю Валерію було 37 років. Митрополит Симеон висловив співчуття дружині та доньці священика, повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ МП.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Патріарха Філарета нагородили вищою миротворчою відзнакою Українського Посольства Миру | 24 вересня 2017, 13:56 | Релігія і суспільство |
На Вінничині в автокатастрофі загинув священик | 24 вересня 2017, 13:45 | Надзвичайні ситуації |
Волоцюга обкрадав храми через неприязнь до священиків Московського Патріархату | 24 вересня 2017, 13:33 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Помер митрополит УПЦ (МП) | 24 вересня 2017, 12:49 | УПЦ (МП) |
У столиці відкрили виставку «Софія – Премудрість Божа» | 23 вересня 2017, 13:08 | Релігія та культура |
Останні коментарі
- 24 вересня 2017, 10:54
Папу звинуватили у єресі: ttp://u-news.com.ua/49734-papu-rimskogo-obvinili-v-eresi.html |
- 23 вересня 2017, 10:25 |
- 22 вересня 2017, 19:27 |
- 22 вересня 2017, 18:38
То чому ж було не обговорити питання з СБУ? А, певне тому, що вирішувати питання у виконкомі і не прагнули. Був наказ зверху було завадити УПЦ - ось його і виконали. |
- 22 вересня 2017, 18:27
Щось на кшталт: "Візьмемо цей стакан цукру,із нього виходить, що астероїд летить на Землю, а борщ у моєї бабусі позавчора був надзвичайно смачним". Із вказаних Зорею фактів аж ніяк не |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 19 вересня 2017, 08:40
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі