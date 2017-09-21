В Умані в результаті вибуху поранено 13-річного паломника-хасида

У результаті вибуху невстановленого предмета в Умані Черкаської області отримав поранення 13-річний громадянин Ізраїлю, паломник-хасид, який прибув на святкування Рош Ха-Шана.

Про це йдеться на сайті Національної поліції, повідомляє LB.ua.

"Сьогодні, 21 вересня, близько 06:00 в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмета. Особовий склад поліції було негайно піднято по тривозі", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що від вибуху невідомого предмета пошкоджено дах одного з гаражів.

Підліток отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу лівої руки на кисті. Йому надали медичну допомогу на місці. В Умань за наказом голови Нацполіції Сергія Князєва виїхали перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін і заступник голови НПУ Олександр Фацевич. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху та причетних до нього осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Україну приїхали більш ніж 30 тис. паломників-хасидів, які щорічно святкують іудейський Новий рік Рош Ха-Шана в Умані. У зв'язку з цим Ізраїль скерував в Умань загін поліції.