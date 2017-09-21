В Умані в результаті вибуху поранено 13-річного паломника-хасида

21 вересня 2017, 13:15 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

У результаті вибуху невстановленого предмета в Умані Черкаської області отримав поранення 13-річний громадянин Ізраїлю, паломник-хасид, який прибув на святкування Рош Ха-Шана.

Про це йдеться на сайті Національної поліції, повідомляє LB.ua.

"Сьогодні, 21 вересня, близько 06:00 в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмета. Особовий склад поліції було негайно піднято по тривозі", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що від вибуху невідомого предмета пошкоджено дах одного з гаражів.

Підліток отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу лівої руки на кисті. Йому надали медичну допомогу на місці. В Умань за наказом голови Нацполіції Сергія Князєва виїхали перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін і заступник голови НПУ Олександр Фацевич. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху та причетних до нього осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Україну приїхали більш ніж 30 тис. паломників-хасидів, які щорічно святкують іудейський Новий рік Рош Ха-Шана в Умані. У зв'язку з цим Ізраїль скерував в Умань загін поліції.

 

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теги до статті:Надзвичайні ситуації,Рош га-Шана,Умань
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    Останні коментарі

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

    • enzian | 20 вересня 2017, 19:06

      Нехай їдуть марширувати до Москви.

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

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