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На Львівщині негода пошкодила церкву
28 серпня 2017, 11:23 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
26 серпня близько 20.30 у с. Підкамінь Бродівського району внаслідок проходження грозового фронту (сильний дощ та пориви вітру) пошкоджено дахи 20-ти будівель, зокрема дитячого садочку та храму УПЦ (МП). Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту ЛОДА.
Пошкоджено покриття церкви Пресвятої Параскеви УПЦ (50 м² – 20 % від загальної площі даху).
Обсяг збитків уточнюється, проводиться комісійне обстеження пошкоджень та складання актів.
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