На Львівщині негода пошкодила церкву

28 серпня 2017, 11:23 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

26 серпня близько 20.30 у с. Підкамінь Бродівського району внаслідок проходження грозового фронту (сильний дощ та пориви вітру) пошкоджено дахи 20-ти будівель, зокрема  дитячого садочку та храму УПЦ (МП). Про це  повідомили в Департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Пошкоджено покриття церкви Пресвятої Параскеви УПЦ (50 м² – 20 % від загальної площі даху).

Обсяг збитків уточнюється, проводиться комісійне обстеження пошкоджень та складання актів.

Система Orphus
теги до статті:Надзвичайні ситуації
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 28 серпня 2017, 14:37

      Требуя от нас вознаграждения за свои как им кажется много большие издержки во время службы Божией, наши чудо пастыри забывают притчу о работниках, получивших одинаковую плату, хотя трудились каждый

    • Василий Петров | 28 серпня 2017, 13:55

      Принимая от нас вознаграждение за свою службу наши чудо пастыри тем самым сами свидетельствуют против себя что, служат службу в церкви не потому, что верят в Бога, но потому что получают за свою

    • Ігор Мицько | 28 серпня 2017, 13:46

      Блаженнійший Святослав Патріарх? А Папа Римський про це знає?

    • Ігор Мицько | 28 серпня 2017, 13:44

      А коли розкопають новоруський курган? Дебіли від термінології.

    • 13moiseev | 27 серпня 2017, 12:30

      Похоже на обычную беллетристику для поиска новых сенсаций, и как пример нынешняя работа кирила и папы. Вот ведь незадача, что для подтверждения всего "написанного и правдивого" нужно было

    Популярні статті місяця