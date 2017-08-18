Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям

У Тернопільській області на території Почаївської лаври покінчив життя самогубством колишній військовий з психічними розладами. За останній час це вже другий відомий випадок, коли військовий кінчає життя самогубством, перебуваючи в контактах з церковнослужителями УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Главред.

21 серпня близько 6 години ранку до чергової частини Кременецького відділу поліції звернувся 64-річний житель села Нестерварка Тульчинського району Вінницької області. Він повідомив, що на території Свято-Успенської лаври покінчив життя самогубством його 38-річний син.

За словами батька, сина він привіз з надією, що він трохи заспокоїться, адже в останні роки колишній військовий мав психічні проблеми, про що є висновок медиків.

"У ніч трагедії син близько 4:00 ранку вийшов з кімнати готелю. Батько пішов його шукати, але ніяк не міг знайти. Незабаром охоронці лаври почули крик з оглядового галереї, а через кілька хвилин у двір впало тіло", - наголошується в повідомленні сектора комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Тіло загиблого направлено в морг для проведення розтину. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1. ст. 115 КК.

Нагадаємо, нещодавно в селі Громівка Новотроїцького району Херсонської області боєць АТО повісився після спілкування зі священиком УПЦ (МП).