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Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 2 | | Код для блогу | |
У Тернопільській області на території Почаївської лаври покінчив життя самогубством колишній військовий з психічними розладами. За останній час це вже другий відомий випадок, коли військовий кінчає життя самогубством, перебуваючи в контактах з церковнослужителями УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Главред.
21 серпня близько 6 години ранку до чергової частини Кременецького відділу поліції звернувся 64-річний житель села Нестерварка Тульчинського району Вінницької області. Він повідомив, що на території Свято-Успенської лаври покінчив життя самогубством його 38-річний син.
За словами батька, сина він привіз з надією, що він трохи заспокоїться, адже в останні роки колишній військовий мав психічні проблеми, про що є висновок медиків.
"У ніч трагедії син близько 4:00 ранку вийшов з кімнати готелю. Батько пішов його шукати, але ніяк не міг знайти. Незабаром охоронці лаври почули крик з оглядового галереї, а через кілька хвилин у двір впало тіло", - наголошується в повідомленні сектора комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.
Тіло загиблого направлено в морг для проведення розтину. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1. ст. 115 КК.
Нагадаємо, нещодавно в селі Громівка Новотроїцького району Херсонської області боєць АТО повісився після спілкування зі священиком УПЦ (МП).
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- 24 серпня 2017, 15:44| Коментувати коментар
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их, Матфея 7:15-20.
- 24 серпня 2017, 17:19| Коментувати коментар
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, Матфея 7:6.
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- 24 серпня 2017, 17:19
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, Матфея 7:6. |
- 24 серпня 2017, 15:44
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево |
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