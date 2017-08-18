Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям

24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 2 |   | Код для блогу |  | 

У Тернопільській області на території Почаївської лаври покінчив життя самогубством колишній військовий з психічними розладами. За останній час це вже другий відомий випадок, коли військовий кінчає життя самогубством, перебуваючи в контактах з церковнослужителями УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Главред.

21 серпня близько 6 години ранку до чергової частини Кременецького відділу поліції звернувся 64-річний житель села Нестерварка Тульчинського району Вінницької області. Він повідомив, що на території Свято-Успенської лаври покінчив життя самогубством його 38-річний син.

За словами батька, сина він привіз з надією, що він трохи заспокоїться, адже в останні роки колишній військовий мав психічні проблеми, про що є висновок медиків.

"У ніч трагедії син близько 4:00 ранку вийшов з кімнати готелю. Батько пішов його шукати, але ніяк не міг знайти. Незабаром охоронці лаври почули крик з оглядового галереї, а через кілька хвилин у двір впало тіло", - наголошується в повідомленні сектора комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Тіло загиблого направлено в морг для проведення розтину. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1. ст. 115 КК.

Нагадаємо, нещодавно в селі Громівка Новотроїцького району Херсонської області боєць АТО повісився після спілкування зі священиком УПЦ (МП).

 

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теги до статті:Надзвичайні ситуації,Почаївська лавра
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Коментарі

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  • Василий Петров | 24 серпня 2017, 15:44
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    Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их, Матфея 7:15-20.

    • Василий Петров | 24 серпня 2017, 17:19
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      Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, Матфея 7:6.

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Останні коментарі

  • Василий Петров | 24 серпня 2017, 17:19

    Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, Матфея 7:6.

  • Василий Петров | 24 серпня 2017, 15:44

    Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево

  • Fr. Valerii | 24 серпня 2017, 11:10

    "культ разных «потаенных святых», вплоть до Сталина, которые не имеют шансов быть признанными официальной церковью" - Звідки така впевненість?

  • Ігор Мицько | 23 серпня 2017, 22:46

    Алена, Ви з якої планети? Та керівництво УГКЦ, під тиском папської курії, мало не в засос цілюється з УПЦ

  • Василий Петров | 23 серпня 2017, 16:04

    Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых

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