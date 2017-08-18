На Вінниччині у ставку знайшли тіло священика УПЦ (МП)

23 серпня 2017, 12:13 | Надзвичайні ситуації | 1 |   | Код для блогу |  | 

У ставку в селі Писарівка Калинівського району, що Вінничині, 21 серпня виявили тіло настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ (МП) Володимира Самойлюка. Про це повідомляє Depo.Вінниця.

Обстaвини зaгибелі нaрaзі невідомі,ознaк нaсильницької смерті немaє. Тіло священикa дістaв із стaву сільський головa.

Сиротами залишилися четверо дітей священика.

 

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теги до статті:Надзвичайні ситуації
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Коментарі

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  • Василий Петров | 23 серпня 2017, 16:04
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    Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете, Лука 13:2-5.

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