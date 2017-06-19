Біля церкви святого Андрія в центрі Львова сталася аварія: є жертви

18 червня 2017, 23:34 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Біля церкви святого Андрія в центрі Львова сталася аварія за участі позашляховика "Тойота Прадо", в результаті чого загинула жінка. Другу з травмами доставили до лікарні. Про це повідомили представники прес-центру Головного управління Нацполіції у Львівській області.

У відомстві зазначили, що трагедія сталася сьогодні на площі Соборній близько 11-тої години ранку. Водій позашляховика та його дружина вийшли з храму святого Андрія після Літургії і сіли до своєї автівки. Втім, коли вони почали від'їжджати зі стоянки, то авто, з невстановлених поки причин, почало різко набирати швидкість. В результаті автомобіль виїхав на тротуар, де перекинувся на бік.

Як розповіла в ефірі Еспресо.TV речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська, за кермом автомобіля був 49-річний житель міста. Чоловік був тверезим. Другу жінку було госпіталізовано до лікарні. її життю нічого не загрожує. Лікарі встановлюють їй діагноз, жінці 43 роки.

Встановлено, що водієм джипа є колишній співробітник Державтоінспекції Чоловік звільнився з органів внутрішніх справ близько 1,5 роки тому.

Зараз встановлюється, коли саме постраждали жінки - при ударі автомобіля під час його руху, або ж коли він падав.

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теги до статті:Надзвичайні ситуації
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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