На Одещині біля церкви виявили сучасний снаряд

8 червня 2017, 11:30 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Одеській області, у Білгороді-Дністровському, 5 червня на території земельної ділянки церкви Іоанна Сучавського виявлено 1 артснаряд калібру 45 мм сучасного виробництва.

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на прес-службу ДСНС.

Цього ж дня у с. Нова Царичанка Білгород –Дністровського району виявлено 1 протипіхотну гранату часів Другої світової війни.

Вибухонебезпечні предмети вилучено та знищено групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

 

Система Orphus
теги до статті:Надзвичайні ситуації
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Anatoliy Buchenko | 8 червня 2017, 10:38

    Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

Популярні статті місяця