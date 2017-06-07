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На Одещині біля церкви виявили сучасний снаряд
8 червня 2017, 11:30 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
В Одеській області, у Білгороді-Дністровському, 5 червня на території земельної ділянки церкви Іоанна Сучавського виявлено 1 артснаряд калібру 45 мм сучасного виробництва.
Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на прес-службу ДСНС.
Цього ж дня у с. Нова Царичанка Білгород –Дністровського району виявлено 1 протипіхотну гранату часів Другої світової війни.
Вибухонебезпечні предмети вилучено та знищено групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
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Останні коментарі
Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе