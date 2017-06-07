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Сумські священики УПЦ (МП) потрапили в смертельне ДТП на Росії
7 червня 2017, 11:36 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
Страшна трагедія сталася вдень 5 червня на 385-му км автодороги М2 (село Альшанські Виселки) в Орловській області на РФ.
В «Таврію», в якій їхали сумські священики УПЦ (МП) В'ячеслав Темний, Алексій Радивилов і дружина першого, на великій швидкості врізалася іномарка. 21-річний водій «Мерседеса» загинув відразу, повідомляє «Ваш Шанс».
Сумчан доставили в реанімацію. На жаль, через деякий час о. Алексій Радивилов помер.
В Орел виїхали сумські священики.
Отець Олексій служив у храмі Сергія Радонезького. Йому було всього 46 років. Священики їхали в паломницьку поїздку на Росії.
Протоєрей Олексій Радивилов висвячений в дияконський сан 27 січня 2004 року, в сан священика - 19 квітня 2004 року в Спасо-Преображенському кафедральному соборі м Суми єпископом Іовом (Смакоузом). Призначено на пастирське служіння у храм святої мучениці Валентини при Сумському національному аграрному університеті, після чого був переведений у храм святого преподобного Сергія Радонезького м. Сум. Займався просвітницькою і соціальною діяльністю на парафії.
Поховання новопреставленого протоєрея Олексія Радивилова відбудеться у четвер, 8 червня, о 10.00 в Сергіївському храмі. Очолить відспівування архиєрей.
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