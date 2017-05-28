Священик УПЦ (МП) на «Ниві» збив бійця АТО

30 травня 2017, 09:46 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

У райцентрі Городня, що на Чернігівщині, 25 травня близько 12 години скоєно ДТП: водій автомобіля ВАЗ-21214 «Нива» здійснив зіткнення з мотоциклом «Yamaha».

Як повідомляє видання Svoboda.FM з посиланням на «Сучасну Городню», автомобілем керував священик УПЦ (Московського Патріархату) Мирон Ковалевський. Постраждалим виявився боєць української армії, 1991 року народження. За попередніми даними, священнослужитель нібито виїхав на зустрічну смугу.

На місце події приїхав міський голова Андрій Богдан.

На момент ДТП обидва водії були тверезі.

Водія мотоцикла було доставлено до лікарні з важкими травмами, а саме: переломом стегна, переломом тазу, перелом променевої кістки, забій хребта, травматичний шок.

 

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теги до статті:ДТП,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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