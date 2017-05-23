Негода зруйнувала храм на Львівщині

За інформацією Сокальської та Кам'янка-Бузької райдержадміністрації, 21 травня внаслідок сильних поривів вітру під час грози було пошкоджено покрівлі житлових будинків та господарських будівель у Сокальському та Кам'янка-Бузькому районах, а також капличку та церкву св. Архангела Михаїла.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.



Також в с. Стаївка Сокальського району вітром частково зруйновано покрівлю у трьох домогосподарствах, пошкоджено дашок на дзвіниці каплички та частково - бетонний пліт церкви св. Архангела Михаїла (Сокальсько-Жовківська єпархія УГКЦ).