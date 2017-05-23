Негода зруйнувала храм на Львівщині

23 травня 2017, 12:45 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

За інформацією Сокальської та Кам'янка-Бузької райдержадміністрації, 21 травня внаслідок сильних поривів вітру під час грози було пошкоджено покрівлі житлових будинків та господарських будівель у Сокальському та Кам'янка-Бузькому районах, а також капличку та церкву св. Архангела Михаїла.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.


Також в с. Стаївка Сокальського району вітром частково зруйновано покрівлю у трьох домогосподарствах, пошкоджено дашок на дзвіниці каплички та частково - бетонний пліт церкви св. Архангела Михаїла (Сокальсько-Жовківська єпархія УГКЦ).

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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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