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Негода зруйнувала храм на Львівщині
23 травня 2017, 12:45 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
За інформацією Сокальської та Кам'янка-Бузької райдержадміністрації, 21 травня внаслідок сильних поривів вітру під час грози було пошкоджено покрівлі житлових будинків та господарських будівель у Сокальському та Кам'янка-Бузькому районах, а також капличку та церкву св. Архангела Михаїла.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Також в с. Стаївка Сокальського району вітром частково зруйновано покрівлю у трьох домогосподарствах, пошкоджено дашок на дзвіниці каплички та частково - бетонний пліт церкви св. Архангела Михаїла (Сокальсько-Жовківська єпархія УГКЦ).
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе