У Немирові горів римо-католицький храм

23 травня 2017, 10:11 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

За невідомих причин у Немирові, що на Вінничині, зайнявся костел. Причину пожежі та збитки, які вона завдала, нині з'ясовують, повідомляє видання "20 хвилин".

Про інцидент до Служби порятунку «101» повідомили 21 травня о 23:47.

«Надійшло повідомлення про те, що на вулиці Горького в місті Немирів горить римо-католицький костел. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено піднавіс будівлі. Наразі обставини та збитки від пожежі з’ясовуються фахівцями, — зазначають у прес-службі рятувальників.

Пожежу гасило 6 вогнеборців на двох спецавтомобілях.

 

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теги до статті:Пожежа у храмі
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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