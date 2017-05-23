У Немирові горів римо-католицький храм

За невідомих причин у Немирові, що на Вінничині, зайнявся костел. Причину пожежі та збитки, які вона завдала, нині з'ясовують, повідомляє видання "20 хвилин".

Про інцидент до Служби порятунку «101» повідомили 21 травня о 23:47.

«Надійшло повідомлення про те, що на вулиці Горького в місті Немирів горить римо-католицький костел. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено піднавіс будівлі. Наразі обставини та збитки від пожежі з’ясовуються фахівцями, — зазначають у прес-службі рятувальників.

Пожежу гасило 6 вогнеборців на двох спецавтомобілях.