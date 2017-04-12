У Вінниці згорів молитовний дім євангельських християн-баптистів

12 квітня 2017, 12:03 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Вінниці вночі середи, 11 квітня, згоріла церква євангельських християн-баптистів «Спасіння», розташована в третьому провулку Комарова, повідомила прес-служба обласного управління ДСНС.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла о третій годині ночі. Силами пожежників вогонь локалізували о 4:09, а до 4:45 будівлю загасили.

Молитовний будинок згорів повністю, залишилися тільки стіни. Причини пожежі наразі невідомі.

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теги до статті:Пожежі в храмах
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