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У Вінниці згорів молитовний дім євангельських християн-баптистів
12 квітня 2017, 12:03 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
У Вінниці вночі середи, 11 квітня, згоріла церква євангельських християн-баптистів «Спасіння», розташована в третьому провулку Комарова, повідомила прес-служба обласного управління ДСНС.
За інформацією рятувальників, пожежа виникла о третій годині ночі. Силами пожежників вогонь локалізували о 4:09, а до 4:45 будівлю загасили.
Молитовний будинок згорів повністю, залишилися тільки стіни. Причини пожежі наразі невідомі.
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