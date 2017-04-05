На території старообрядницької церкви у Вилково сталася масштабна пожежа

Рятувальники у ніч на четвер, 6 квітня, загасили масштабну пожежу на території старообрядницької церкви Різдва Пресвятої Богородиці у місті Вилкове Кілійського району. Про це повідомляє Траса Е-95 з посиланням на прес-службу Головного управління Держслужби НС в Одеській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 2:56. Рятувальники прибули о 03:00 і встановили, що горить допоміжна надвірна споруда на території храму.

В 4:24 вони локалізували і в 6:16 ліквідували пожежу на загальній площі 100 кв. м.

До гасіння пожежі залучалися три одиниці пожежно-рятувальної техніки та вісім чоловік особового складу.

Попередня причина пожежі - порушення правил експлуатації печі. Загиблих і постраждалих немає.

Довідка: Старообрядницький храм Різдва Пресвятої Богородиці був побудований в 1854-57 рр. За легендою, храм стоїть на місці першої дерев'яної церкви, яку звели в XVIII столітті старообрядці, які переселилися в ці краї. Дзвіниця заввишки 32 м була прибудована через 19 років після будівництва основної будівлі.