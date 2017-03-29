У Луцьку – ДТП за участю нетверезого священика

У Луцьку 30 березня сталося ДТП на вул. Ковельській. Як зазначила в коментарі кореспонденту РІСУ речник Луцької патрульної поліції Ольга Бузулук, автомобіль «Део» зіткнувся зі «Шкодою Октавіа».

Водій «Део», 1977 р.н., перебував у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердили результати експертизи в обласному наркологічному диспансері: 1,61 проміле.

Згадана особа – священик, за неофіційною інформацією, служить у храмі села Коршів Луцького району. З ним в авто було двоє пасажирів.

Працівники патрульної поліції на горе-водія склали два протоколи за статтями 124 та 130: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та порушення правила дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Світлина з FB-сторінки Іллі Токаренка