В Івано-Франківській області перекинувся автобус з паломниками

27 березня 2017, 12:15 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Івано-Франківській області внаслідок перекидання автобуса "Неоплан 116N" в селі Гошів Долинського району травмувалися 10 осіб, п'ятеро з яких госпіталізовано.

Про це повідомляє LB.UA з посиланням на прес-службу обласного управління Національної поліції.

Попередньо встановлено, що 25 березня, близько 16:00 58-річний житель Івано-Франківська, керуючи пасажирським автобусом, на підйомі до Гошівського монастиря не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус почав котитися заднім ходом і зіткнувся з допоміжною опорою електроопори, що була праворуч від проїзної частини дороги.

"Після цього "Неоплан" з паломниками з Тисменицького району перекинувся на лівий бік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 10 осіб, серед яких 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. Постраждалого підлітка, а також чотирьох жінок у віці 90, 80, 60 і 58 років доставили в лікарню з травмами різної тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, під час якого будуть встановлені всі обставини ДТП з постраждалими.

 

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теги до статті:ДТП
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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