На Полтавщині пожежники врятували синагогу

До Служби порятунку «101» 21 березня надійшло повідомлення про пожежу в будівлі Благодійного культурно-релігійного центру Федерації юдейських релігійних громад України в Гадячі. Про це повідомляє КремнчугТоdау.

Прибулі рятувальники відразу приступили до розвідки та гасіння, через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 8.13, а ліквідували — в 8.42.

До гасіння залучалися дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Травмованих і загиблих немає. Причина пожежі встановлюється фахівцями, — повідомили в управлінні ГСЧС Полтавської області.