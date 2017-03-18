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На Полтавщині пожежники врятували синагогу
23 березня 2017, 10:25 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
До Служби порятунку «101» 21 березня надійшло повідомлення про пожежу в будівлі Благодійного культурно-релігійного центру Федерації юдейських релігійних громад України в Гадячі. Про це повідомляє КремнчугТоdау.
Прибулі рятувальники відразу приступили до розвідки та гасіння, через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 8.13, а ліквідували — в 8.42.
До гасіння залучалися дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Травмованих і загиблих немає. Причина пожежі встановлюється фахівцями, — повідомили в управлінні ГСЧС Полтавської області.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.