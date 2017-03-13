На Олександрійщині у ДТП потрапив священик

14 березня 2017, 10:10 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

На ділянці дороги Пантаївка — Знам’янка у кювет злетіло авто священика з пасажиркою в 13.30, 13 березня.

Про це повідомив очевидець і надіслав фотографії, пишуть Новости Кировограда-Кропивницкого.

За словами свідка, ДТП сталося посередині між Пантаївкої та Знам’янкою. Легкове авто їхало в бік Знам’янки.

За кермом перебував священик, з ним була жінка-пасажир. Водій і пасажирка відбулися переляком. Машину пом’яло.

Обставини події невідомі. За версією очевидця, священнослужитель «зловив» праве узбіччя, потім намагався вирулити і злетів у кювет на зустрічній смузі.

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теги до статті:ДТП
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  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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