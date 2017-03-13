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На Олександрійщині у ДТП потрапив священик
14 березня 2017, 10:10 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
На ділянці дороги Пантаївка — Знам’янка у кювет злетіло авто священика з пасажиркою в 13.30, 13 березня.
Про це повідомив очевидець і надіслав фотографії, пишуть Новости Кировограда-Кропивницкого.
За словами свідка, ДТП сталося посередині між Пантаївкої та Знам’янкою. Легкове авто їхало в бік Знам’янки.
За кермом перебував священик, з ним була жінка-пасажир. Водій і пасажирка відбулися переляком. Машину пом’яло.
Обставини події невідомі. За версією очевидця, священнослужитель «зловив» праве узбіччя, потім намагався вирулити і злетів у кювет на зустрічній смузі.
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