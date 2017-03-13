- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Буковині горів Свято-Успенський чоловічий монастир
13 березня 2017, 10:33 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
10 березня, о 9:31 до Служби порятунку Чернівецької області надійшло повідомлення про загорання будівлі келії для проживання монахів на території Кулівецького Свято-Успенського чоловічого монастиря в с. Кулівці Заставнівського району. Про це повідомляє ДСНС України, інформує Zik.
До місця виклику було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 5 та місцеву пожежну команду с. Кострижівка.
Як було встановлено, що на території чоловічого монастиря виникла пожежа на горищі в будівлі келії. До місця пожежі також було додатково направлено відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 9 та Державної пожежно-рятувальної частини № 3.
Пожежу локалізовано о 10:50 та ліквідовано о 12:04 на площі 300 кв м.
Постраждалих та загиблих немає.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Загальна сума допомоги акції «Папа для України» складає близько 16 мільйонів євро: готується II етап | 13 березня 2017, 14:22 | Релігія і суспільство
Дрогобичу виділено 300 тис. грн на реставрацію дерев'яної церкви 1661 року | 13 березня 2017, 13:46 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Кроляча нора привела до 700-річного підземного храму тамплієрів | 13 березня 2017, 13:08 | Світові
Рятують одну із найстаріших ікон XIV-XV ст, яка експонується у Палаці Потоцьких у Львові | 13 березня 2017, 12:52 | Реставрація, збереження культурної спадщини
На Львівщині нищиться пам’ятка національного значення – церква св. Михаїла XVIII ст. | 13 березня 2017, 12:38 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Популярні статті місяця
13 лютого 2017, 10:19 | Міжправославні стосунки | 13 лютого 2017, 20:08
14 лютого 2017, 12:24 | Міжнародні відносини | 15 лютого 2017, 15:32
СБУ вивчає можливість обмежувальних заходів щодо Патріарха Кирила
14 лютого 2017, 14:40 | Міжцерковні стосунки | 20 лютого 2017, 18:48
Кардинал Курт Кох запропонував створити комісію для примирення РПЦ та УГКЦ
13 лютого 2017, 09:38 | Суспільство-дайджест | | 14 лютого 2017, 22:04
Митрополит Олександр Драбинко: Новинський з радістю сприймав побиття людей на Майдані. Кричав: «Давите их, гадов!»
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 3 березня 2017, 14:55
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.