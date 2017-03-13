На Буковині горів Свято-Успенський чоловічий монастир

10 березня, о 9:31 до Служби порятунку Чернівецької області надійшло повідомлення про загорання будівлі келії для проживання монахів на території Кулівецького Свято-Успенського чоловічого монастиря в с. Кулівці Заставнівського району. Про це повідомляє ДСНС України, інформує Zik.

До місця виклику було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 5 та місцеву пожежну команду с. Кострижівка.

Як було встановлено, що на території чоловічого монастиря виникла пожежа на горищі в будівлі келії. До місця пожежі також було додатково направлено відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 9 та Державної пожежно-рятувальної частини № 3.

Пожежу локалізовано о 10:50 та ліквідовано о 12:04 на площі 300 кв м.

Постраждалих та загиблих немає.