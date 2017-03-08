На Тернопільщині горіла церква

9 березня 2017, 16:27 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні о 03.09 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у селі Юр’ямпвіль Борщівського району.

На виклик оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік особового складу.

Рятувальники встановили, що загорання виникло у дерев'яній прибудівлі, яка використовувалась прихожанами для проведення Богослужінь. Вогонь знищив перекриття будівлі орієнтовно на площі 35 м. кв.

Завдяки організованим та професійним діям вогнеборців о 4 год загорання локалізували, а о 06.45 – ліквідували. Ймовірна причина пожежі – неконтрольоване спалювання сміття.

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теги до статті:Пожежа у храмі
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