На Житомирщині згоріла церква

6 березня 2017, 14:54 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

У будівлі храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ, що в смт Іванопіль Чуднівського району в ніч на 6 березня сталася пожежа. Рятувальників повідомили про це місцеві мешканці, які пізно вночі помітили вогонь, що охопив споруду, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Житомирській області.

За викликом прибули вогнеборці. Як стало відомо, вогнем вже була охоплена вся будівля храму. Площа пожежі складала близько 240 кв.м.

У зв'язку з цим керівник пожежної команди прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів. На допомогу колегам прибули вогнеборці ще з двох пожежно-рятувальних частин. Загалом до гасіння пожежі були залучені 13 вогнеборців та 3 одиниці пожежної техніки. Ліквідували пожежу о шостій годині ранку. Через несвоєчасне повідомлення та значне пожежне навантаження вогонь встиг знищити будівлю майже повністю. Травмованих та загиблих немає. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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теги до статті:Пожежа у храмі
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Останні коментарі

  • Оленка | 3 березня 2017, 15:00

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  • Оленка | 3 березня 2017, 14:55

    Якби ж то я могла бути почутою ним.

  • Оленка | 3 березня 2017, 14:54

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  • Стефан | 3 березня 2017, 01:02

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  • Стефан | 3 березня 2017, 00:41

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