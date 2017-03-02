На Житомирщині згоріла церква

У будівлі храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ, що в смт Іванопіль Чуднівського району в ніч на 6 березня сталася пожежа. Рятувальників повідомили про це місцеві мешканці, які пізно вночі помітили вогонь, що охопив споруду, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Житомирській області.

За викликом прибули вогнеборці. Як стало відомо, вогнем вже була охоплена вся будівля храму. Площа пожежі складала близько 240 кв.м.

У зв'язку з цим керівник пожежної команди прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів. На допомогу колегам прибули вогнеборці ще з двох пожежно-рятувальних частин. Загалом до гасіння пожежі були залучені 13 вогнеборців та 3 одиниці пожежної техніки. Ліквідували пожежу о шостій годині ранку. Через несвоєчасне повідомлення та значне пожежне навантаження вогонь встиг знищити будівлю майже повністю. Травмованих та загиблих немає. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.