Архиєпископ Львівський РКЦ співчуває родичам загиблих і покалічених гірників

2 березня, близько 12:50, на Львівщині, у селі Глухів, на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці працювали 34 гірники, з яких 8 загинули, а 6 гірників із травмами підняли на поверхню.

У листі-співчутті Митрополит Мечислав Мокшицький написав: «Кожна смерть людини на робочому місці, кожна втрата працівника болісна для підприємства, та набагато боліснішою для родини є раптова розлука з близькою і дорогою людиною.

Тому передусім висловлюю глибоке співчуття родинам вуглекопів, котрі загинули і зазнали травм внаслідок вибуху і обвалу породи в шахті №10 «Степова» у Прибужжі, на Львівщині. Благаємо, щоби Милосердний Бог прийняв у свої обійми душі загиблих, відновив у силі скалічених.

Через заступництво св. Варвари – покровительки гірників довіряємо Всевишньому таку потрібну всьому суспільству небезпечну працю гірників».