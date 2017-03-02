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Архиєпископ Львівський РКЦ співчуває родичам загиблих і покалічених гірників
3 березня 2017, 10:54 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
2 березня, близько 12:50, на Львівщині, у селі Глухів, на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці працювали 34 гірники, з яких 8 загинули, а 6 гірників із травмами підняли на поверхню.
У листі-співчутті Митрополит Мечислав Мокшицький написав: «Кожна смерть людини на робочому місці, кожна втрата працівника болісна для підприємства, та набагато боліснішою для родини є раптова розлука з близькою і дорогою людиною.
Тому передусім висловлюю глибоке співчуття родинам вуглекопів, котрі загинули і зазнали травм внаслідок вибуху і обвалу породи в шахті №10 «Степова» у Прибужжі, на Львівщині. Благаємо, щоби Милосердний Бог прийняв у свої обійми душі загиблих, відновив у силі скалічених.
Через заступництво св. Варвари – покровительки гірників довіряємо Всевишньому таку потрібну всьому суспільству небезпечну працю гірників».
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