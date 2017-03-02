Архиєпископ Львівський РКЦ співчуває родичам загиблих і покалічених гірників

3 березня 2017, 10:54 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

2 березня, близько 12:50, на Львівщині, у селі Глухів, на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці працювали 34 гірники, з яких 8 загинули, а 6 гірників із травмами підняли на поверхню.

У листі-співчутті Митрополит Мечислав Мокшицький написав: «Кожна смерть людини на робочому місці, кожна втрата працівника болісна для підприємства, та набагато боліснішою для родини є раптова розлука з близькою і дорогою людиною.

Тому передусім висловлюю глибоке співчуття родинам вуглекопів, котрі загинули і зазнали травм внаслідок вибуху і обвалу породи в шахті №10 «Степова» у Прибужжі, на Львівщині. Благаємо, щоби Милосердний Бог прийняв у свої обійми душі загиблих, відновив у силі скалічених. 

Через заступництво св. Варвари – покровительки гірників довіряємо Всевишньому таку потрібну всьому суспільству небезпечну працю гірників».

 

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теги до статті:Мечислав Мокшицький,Надзвичайні ситуації
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Останні коментарі

  • Стефан | 3 березня 2017, 01:02

    Священник - духовник, наставник. Нельзя отказывать сыну во встрече с отцом под предлогом того, что есть и другие родственники.

  • Стефан | 3 березня 2017, 00:41

    Многие священнослужители не устояли в вере, соблазнились на обман и посулы мирских благ от христопродавцев, верных ленинцев, рулящих с 1917 года, осквернились своими проповедями лжи и ереси,

  • enzian | 2 березня 2017, 19:11

    Нехай би закликала до миру Путлера.

  • enzian | 2 березня 2017, 19:10

    Війна не перестала бути війною, незалежно від того, визнав її Порошенко чи ні.

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

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