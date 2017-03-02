Глава УГКЦ висловив співчуття рідним і близьким загиблих на шахті в с. Глухів

3 березня 2017, 09:37 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

2 березня на шахті №10 «Степова» трапилася страшна трагедія, яка забрала життя вісьмох шахтарів. З цього приводу Глава УГКЦ висловив співчуття і молитовну близькість родинам загиблих.

«Молюся в наміренні новопреставлених, щоб Господь був милосердним до них та оселив їх у місці, «де немає болю і печалі, а вічне і безконечне життя». Для вас усіх випрошую кріпості та допомоги Божої.

Вони спустилися в шахту для того, щоб своєю працею послужити нам усім. Вибух забрав їхні дорогоцінні життя. Вугілля, скроплене їхньою кров’ю, для нас є застереженням, а воднораз і закликом пам’ятати про цінність людського життя. Задля його збереження необхідно докладати всіх зусиль», – сказав Глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав закликав усіх до молитви, адже, за його словами, «лише наша спільна молитва зможе зцілити біль, який сьогодні переживають не тільки рідні і близькі потерпілих, але і всі наші гірники». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Як повідомила прес-служба ДСНС, 2 березня, близько 12:50, на Львівщині, у селі Глухів, на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи.

На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці працювали 34 гірники, з яких 8 загинули, а 6 гірників із травмами підняли на поверхню.

Система Orphus
теги до статті:Надзвичайні ситуації,Святослав (Шевчук)
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Стефан | 3 березня 2017, 01:02

    Священник - духовник, наставник. Нельзя отказывать сыну во встрече с отцом под предлогом того, что есть и другие родственники.

  • Стефан | 3 березня 2017, 00:41

    Многие священнослужители не устояли в вере, соблазнились на обман и посулы мирских благ от христопродавцев, верных ленинцев, рулящих с 1917 года, осквернились своими проповедями лжи и ереси,

  • enzian | 2 березня 2017, 19:11

    Нехай би закликала до миру Путлера.

  • enzian | 2 березня 2017, 19:10

    Війна не перестала бути війною, незалежно від того, визнав її Порошенко чи ні.

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

Популярні статті місяця