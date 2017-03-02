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Глава УГКЦ висловив співчуття рідним і близьким загиблих на шахті в с. Глухів
3 березня 2017, 09:37 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
2 березня на шахті №10 «Степова» трапилася страшна трагедія, яка забрала життя вісьмох шахтарів. З цього приводу Глава УГКЦ висловив співчуття і молитовну близькість родинам загиблих.
«Молюся в наміренні новопреставлених, щоб Господь був милосердним до них та оселив їх у місці, «де немає болю і печалі, а вічне і безконечне життя». Для вас усіх випрошую кріпості та допомоги Божої.
Вони спустилися в шахту для того, щоб своєю працею послужити нам усім. Вибух забрав їхні дорогоцінні життя. Вугілля, скроплене їхньою кров’ю, для нас є застереженням, а воднораз і закликом пам’ятати про цінність людського життя. Задля його збереження необхідно докладати всіх зусиль», – сказав Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав закликав усіх до молитви, адже, за його словами, «лише наша спільна молитва зможе зцілити біль, який сьогодні переживають не тільки рідні і близькі потерпілих, але і всі наші гірники». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Як повідомила прес-служба ДСНС, 2 березня, близько 12:50, на Львівщині, у селі Глухів, на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи.
На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці працювали 34 гірники, з яких 8 загинули, а 6 гірників із травмами підняли на поверхню.
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