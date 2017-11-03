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Греко-католики висадили на Донеччині дерева миру
7 листопада 2017, 07:32 | Церква і екологія | 0 | | Код для блогу | |
Бюро з питань екології УГКЦ спільно з Департаментом військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ за підтримки Мінприроди організувало низку заходів на Сході країни в рамках Всеукраїнської ініціативи «Посади дерево миру». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
3 листопада, у суботу, у м. Дружківка Донецької області висаджено дерева миру біля гарнізонної каплиці святих великомучеників Бориса і Гліба в місці розташування 122-го окремого аеромобільного батальйону Збройних сил України. Дійство очолив владика Михайло (Колтун) - керівник Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ за участі військовослужбовців, військових капеланів та волонтерів.
Зранку 5 листопада до ініціативи долучилась Греко-Католицька громада церкви Зіслання Святого Духа с. Роздолівка Артемівського району Донецької області. Тут після Святої Літургії було посаджено блакитні ялини, які стануть окрасою каплиці Пресвятої Богородиці – цариці всього Божого створіння-природи, яка вимолює мир Божий для цілого світу.
Кульмінацією ініціативи стала висадка алеї Миру у сквері Дружби м. Бахмут Донецької області за участі керівника Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ владики Михайла (Колтуна), міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака, керівника Бюро УГКЦ з питань екології Володимира Шеремети, директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації Сергія Натруса, міського голови Бахмута Олексія Реви, військовослужбовців, військових капеланів, місцевих жителів та вірян.
Після Молебню до Бога Творця і молитви за мир з Богом, мир в Україні та мир в усьому Божому світі до учасників акції звернувся владика Михайло (Колтун), який зосередив увагу на символічності події та важливості «переходу від символу, який творимо, до дії, від дерев миру - до нового життя, яке би уприсутнювало Божий мир і любов як між людьми, так і у ставленні до навколишнього природного середовища.
За словами міністра, Всеукраїнська акція «Посади дерево миру» вже має свою історію, яка вимірюється не лише роками, а й гектарами і сотнями тисяч дерев, висаджених по всій Україні.
«Лише свідоме прагнення кожного українця берегти рідну природу і країну змінить екологічну свідомість нації», - сказав Остап Семерак і подякував Церкві за ініціативу.
Нагадуємо, що це вже третій етап екологічної ініціативи УГКЦ, яка відбувається за підтримки Мінприроди, а її розвиток на регіональному рівні координують єпархіальні та екзархальні референти Бюро УГКЦ з питань екології по всій Україні.
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