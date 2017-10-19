- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Ігровий комплекс для дітей відкрили завдяки екологічній ініціативі УГКЦ
21 жовтня 2017, 10:43 | Церква і екологія | 0 | | Код для блогу | |
Завдяки роздільному збору відходів в селищі Більшівці на Прикарпатті вдалося відкрити дитячий екомайданчик. Ініціювало такий збір Бюро УГКЦ з питань екології.
Від початку року зібрали понад 5 тис кг ПЕТ-пляшки, склобою та макулатури. За виручені кошти навесні учасники ініціативи насадили плодові дерева біля школи, дитячого садочка та церкви, а тепер - виготовили окремі елементи екомайданчика, а саме: карусель та гойдалку-балансир.
Д-р Володимир Шеремета, керівник Бюро УГКЦ з питань екології, пригадавши екологічну передісторію події, висловив сподівання, що цей майданчик принесе не лише багато радості дітям, але й стане для них і їх батьків доброю мотивацією, щоб ще більш активно долучитись до роздільного збору відходів і більш дієво свідчити свою віру в Бога та любов до рідного краю.
“Одним із важливих завдань дитячого майданчика, як і самого проекту роздільного сортування відходів, є показати можливості позитивних змін і вирішення наболілих проблем, зокрема, забруднення природного довкілля, жертвою якого стає сама людина”, - інформує прес-служба Бюро з питань екології УГКЦ.
Освітлення майданчика енергією сонця має вказати на сучасні можливості більш безпечних для людини і природи відновних джерел енергії.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Ігровий комплекс для дітей відкрили завдяки екологічній ініціативі УГКЦ | 21 жовтня 2017, 10:43 | Церква і екологія |
Через напади на мечеті в Афганістані загинуло щонайменше 70 людей | 21 жовтня 2017, 09:55 | Світові |
Київська мерія визначилася із місцем зведення Моморіального центру Голокосту «Бабин Яр» | 20 жовтня 2017, 13:06 | Релігія і суспільство |
Римо-католики під Харковом відкриють гуртожиток для самотніх матерів | 20 жовтня 2017, 12:57 | Благодійність, соціальне служіння |
У Болгарії пропонують нові закони, що завадять поширенню радикального ісламу | 20 жовтня 2017, 12:44 | Світові |
Останні коментарі
- 21 жовтня 2017, 14:30
Всю эту череду сакральных жертв объединяет главное: все жертвы являются жизнями или судьбами людей и принесены служителями культа, а значит имеют чётко выраженный ритуальный характер. Исходя из этого |
- 21 жовтня 2017, 11:18
Т.е. если Денисенко(Филарет) украл УПЦ у РПЦ, то УПЦ МП в свою очередь уже украла УПЦ у Денисенко (Филарета). Если ВОР крадёт у ВОРА это никак не может служить для него оправданием ЕГО ЖЕ воровства и |
- 21 жовтня 2017, 11:18
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2743&v=QFsiKLKCIuM |
- 21 жовтня 2017, 10:45
Итак, остаётся не решённым только один вопрос: какую же сакральную жертву приносит УПЦ МП???? Как соучастник проекта УПЦ и как неотъемлимая часть планов Денисенко (Филарета) по созданию поместной |
- 21 жовтня 2017, 10:43
Т.о. Денисенко (Филарет) не просто ВОР потому, что украл УПЦ у РПЦ, он ещё и ГРЯЗНЫЙ убийца потому, что палач собственного народа, который в угоду своим амбициям и своему проекту УПЦ развязал войну |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 14:30
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 19 жовтня 2017, 21:10
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі