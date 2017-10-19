Ігровий комплекс для дітей відкрили завдяки екологічній ініціативі УГКЦ

Завдяки роздільному збору відходів в селищі Більшівці на Прикарпатті вдалося відкрити дитячий екомайданчик. Ініціювало такий збір Бюро УГКЦ з питань екології.

Від початку року зібрали понад 5 тис кг ПЕТ-пляшки, склобою та макулатури. За виручені кошти навесні учасники ініціативи насадили плодові дерева біля школи, дитячого садочка та церкви, а тепер - виготовили окремі елементи екомайданчика, а саме: карусель та гойдалку-балансир.

Д-р Володимир Шеремета, керівник Бюро УГКЦ з питань екології, пригадавши екологічну передісторію події, висловив сподівання, що цей майданчик принесе не лише багато радості дітям, але й стане для них і їх батьків доброю мотивацією, щоб ще більш активно долучитись до роздільного збору відходів і більш дієво свідчити свою віру в Бога та любов до рідного краю.

“Одним із важливих завдань дитячого майданчика, як і самого проекту роздільного сортування відходів, є показати можливості позитивних змін і вирішення наболілих проблем, зокрема, забруднення природного довкілля, жертвою якого стає сама людина”, - інформує прес-служба Бюро з питань екології УГКЦ.

Освітлення майданчика енергією сонця має вказати на сучасні можливості більш безпечних для людини і природи відновних джерел енергії.