Українців закликають відмовитися від штучних квітів на могилах

11 квітня 2017, 12:00 | Церква і екологія | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

УГКЦ поширила ролики та банери з екологічним закликом в різних містах України – парафіян просять не нести на могили пластикові квіти для вшанування померлих, бо це є сміття, згубне для здоров’я людини.

Відеоролик із закликом не нести пластик на цвинтарі оприлюднило бюро УГКЦ з питань екології. "У часі Великодніх свят ми приходимо на наші цвинтарі, щоб помолитися за наших померлих, прибираємо гроби, стараємося, щоб вони були гарні і красиві", – говорить о. Володимир Війтишин.

"Ми не задумуємося над тим, наскільки шкоду робимо, приносячи сміття покійним, а не молитву", – додає керівник Державної екологічної інспекці в Iвано-Франкiвськiй областi Ігор Яківчук.

Керівник Бюро УГКЦ з питань екології Володимир Шеремета запевняє, що пластикова квітка чи вінок на кладовищі не мають нічого спільно із виявом християнської віри.

Ігор Яківчук каже, що вінки, попадаючи у землю, забруднюють її, також вони забруднюють середовище при спалюванні.

"При спалюванні вінків на цвинтарях вивільняються речовини, які мають безпосередній вплив на виникнення злоякісних пухлин", – додає онкохірург Павло Семенів.

Володимир Війтишин просить усіх дотримуватись обряду і старатися іти на цвинтар з відкритим серцем, живими квітами.

"Душі наших померлих рідних, близьких не потребують матеріального вшанування, єдине, що вони потребують, – це наша молитва", – підсумовує Володимир Шеремета.

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теги до статті:Екологічна ініціатива УГКЦ
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