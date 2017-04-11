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Українців закликають відмовитися від штучних квітів на могилах
11 квітня 2017, 12:00 | Церква і екологія | | 0 | | Код для блогу | |
УГКЦ поширила ролики та банери з екологічним закликом в різних містах України – парафіян просять не нести на могили пластикові квіти для вшанування померлих, бо це є сміття, згубне для здоров’я людини.
Відеоролик із закликом не нести пластик на цвинтарі оприлюднило бюро УГКЦ з питань екології. "У часі Великодніх свят ми приходимо на наші цвинтарі, щоб помолитися за наших померлих, прибираємо гроби, стараємося, щоб вони були гарні і красиві", – говорить о. Володимир Війтишин.
"Ми не задумуємося над тим, наскільки шкоду робимо, приносячи сміття покійним, а не молитву", – додає керівник Державної екологічної інспекці в Iвано-Франкiвськiй областi Ігор Яківчук.
Керівник Бюро УГКЦ з питань екології Володимир Шеремета запевняє, що пластикова квітка чи вінок на кладовищі не мають нічого спільно із виявом християнської віри.
Ігор Яківчук каже, що вінки, попадаючи у землю, забруднюють її, також вони забруднюють середовище при спалюванні.
"При спалюванні вінків на цвинтарях вивільняються речовини, які мають безпосередній вплив на виникнення злоякісних пухлин", – додає онкохірург Павло Семенів.
Володимир Війтишин просить усіх дотримуватись обряду і старатися іти на цвинтар з відкритим серцем, живими квітами.
"Душі наших померлих рідних, близьких не потребують матеріального вшанування, єдине, що вони потребують, – це наша молитва", – підсумовує Володимир Шеремета.
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