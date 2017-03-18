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Греко- та римо-католицький єпископи Закарпаття закликали вірних припинити весняні підпали трави
22 березня 2017, 16:03 | Церква і екологія | 0 | | Код для блогу | |
Єпархіальний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, голова комісії в справах екології Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан (Шашік) тординарій Мукачівської римо-католицької дієцезії, Голова комісії з екології та мігрантів Римо-католицької конференції єпископів України єпископ Антал Майнек оприлюднили 22 березня звернення до вірних, в якому закликали «відмовитись від шкідливої звички спалювати рослинні залишки».
«Свідомі християни та свідомі громадяни скажімо категоричне "Ні підпалам"! Той, хто любить свого ближнього і себе, той не буде спалювати рослинність і чинити зло проти Творіння», – головний меседж екологічного звернення єпископів.
Владики підкреслюють, що Церква піклується про духовний стан і про здоровий спосіб життя як своїх вірників, так і людства як Божого створіння взагалі і тому не залишається осторонь цієї проблеми, даючи їй відповідну оцінку і допомогу у вирішенні.
«Наслідки таких весняних підпалів дуже різноманітні: пожежі, забруднення довкілля, вигорання ґрунтового покриву, загибель диких тварин, шкода людині і всьому Творінню. Люди, спалюючи суху траву, багато чим ризикують, оскільки вогонь може вийти з-під контролю та поширитися на велику площу.
При спалюванні рослинних залишків у повітря вивільняється значна кількість мікрочастинок диму разом з пилом, окисом азоту, чадним газом, важкими металами і низкою канцерогенних сполук. Виділяється бензопірен, що викликає у людини ракові захворювання та вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для живих організмів речовини. …Від вогню страждає весь рослинний покрив з верхнім шаром ґрунту і всіма живими організмами. При цьому родючість ґрунту, як хибно вважають палії, ніяким чином не підвищується.
Дим від спалених трав і сміття шкодить дихальній та іншим системам людини. Це особливо важливо наголошувати в той час, коли забруднене повітря відповідальне за мільйони передчасних смертей щорічно. Прикро визнавати, що часто біля вогнищ можна побачити наших дітей – вплив диму на чиї молоді організми особливо небезпечний», – йдеться у зверненні владик.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.