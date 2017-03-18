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Мінприроди закликає українців долучитися до Всеукраїнської екологічної акції «Посади дерево миру»
21 березня 2017, 10:14 | Церква і екологія | 0 | | Код для блогу | |
Екологічна акція «Посади дерево миру» стартувала в Україні 5 листопада минулого року за ініціативи Української Греко-Католицької Церкви та була підтримана Мінприроди. У 15 містах і селах були висаджені фруктові та хвойні Алеї миру.
Мета акції – привернути увагу українців до екологічних проблем, підвищити інтерес до бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, збереження та примноження природної спадщини, формування екологічної свідомості та патріотизму, прагнення берегти рідну природу і країну.
Мінприроди постійно підтримує громадські ініціативи, направлені на збереження природи та озеленення парків та скверів.
Цьогорічна акція стартує 25 березня 2017 року разом із Всесвітньою акцією «Година Землі». Серед заходів 2017 року – висадження Алеї миру, або Алеї зеленого майбутнього.
Висадка Алеї зеленого майбутнього покликана не лише озеленити в різних куточках нашу країну, а й крок за кроком долучати кожного українця до порятунку природи і особистого внеску в її розвиток. Цього року до акції приєдналися національні природні парки та заповідники, а також місцеві органи влади.
Міністерство екології та природних ресурсів України запрошує всіх українців долучитись до безстрокової екологічної акції, висадити своє дерево на Алеї миру.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.