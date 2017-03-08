Закарпатські єпископи просять вірян не зривати первоцвіти та не купувати їх у браконьєрів

Єпископ Мукачівської єпархії ГКЦ Мілан (Шашік) та єпископ Мукачівської дієцезії РКЦ в Україні Антал Майнек звернулися до вірян з проханням не зривати первоцвіти та не купувати їх у браконьєрів. За їхніми словами, зриваючи ці квіти, люди таким чином завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.

«Не дарма вчені включили усі види первоцвітів (ранньоквітучих весняних рослин) до Червоної книги і їх кількість у природі щороку зменшується. Такими є всі види підсніжників, шафрани (крокуси), цикламени, тощо», - пишуть вони.

Католицькі єпископи зазначають, що переважна більшість первоцвітів, які продаються з рук, по-браконьєрському знищені і привезені на місце продажу оптовими партіями.

«Квіти виривають з цибулинами, щоб продовжити термін «зберігання» букетів. Відновлення рослин у природі після цього неможливе. Зрізання ж квітів без цибулин також шкідливе, оскільки призводить до генетичного виродження рослин», - підкреслюють вони.

Єрархи наголошують, що, купуючи червонокнижні види первоцвітів, люди сприяють поширенню злу. Тільки відмова від покупки цих квітів може зупинити браконьєрів.

«Тому нам, як свідомим християнам, дуже важливо розірвати це коло нищення. Саме Пропозиція кожного з нас може стати ключовою. Отже просімо у Бога в молитвах дар мудрості, щоб дбайливо ставитись до його створіння як і до наших ближніх», - підкреслюють католицькі єпископи Мілан (Шашвк) та Антал Майнек.