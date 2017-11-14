На Тернопіллі відззначили 100-річчя відродження УАПЦ

16 листопада 2017, 10:23 | Конференції, семінари, дослідження | 1 |   | Код для блогу |  | 

10 листопада у Тернопільській єпархії УАПЦ на чолі з владикою Тихоном (Петранюком) урочисто відзначили 100-річчя утворення УАПЦ. Участь у святкуванні також взяли представники влади.

Як інформує «Свобода»,у кафедральному соборі Різдва Христового, зранку відбулося святкове Архиєрейське Богослужіння. Після нього на могилі Мефодія, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля УАПЦ відслужили заупокійну панахиду. Того ж дня в обласній філармонії відбулася урочиста святкова академія “100-річчя УАПЦ” за участю Митрополита Макарія, який зазначив:

«Сьогодні ми відзначаємо історичну подію, що відбулася сто років тому. Згадуємо патріота Митрополита Липківського – натхненного українця. І нині ми тішимося, що у нашій Церкві Служба Божа правиться українською мовою, Церква є українською. І виступає за Єдину Помісну Автокефальну Православну Церкву. Щиросердечно дякую керуючому Тернопільською єпархією владиці Тихону, архиєреям, парафіянам, місцевій владі».

Привітати вірян з такою визначною подією прийшли також голова облдержадміністрації Степан Барна, заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

«Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка, 2017 рік ми проводимо у рамках відзначення 100-річчя Української революції, – зазначив голова ОДА Степан Барна. – Елементом ж відродження української державності у 1917 році було відродження української Церкви. Саме з цього та з формування Української Автокефальної Церкви розпочався і процес духовного відродження України, який тривав у доволі цікавих умовах. Тоді відбувся єпархіальний з’їзд, котрий дав поштовх до створення Автокефальної Церкви. Але є цікавий факт, що Церква відроджувалася не тільки тому, що було потужне духовенство, а й тому, що серед духовенства були вояки Української Народної Республіки. І це привело до симбіозу духовного середовища з громадським. Сьогодні змінилися лише обставини. Ворог у нас один. Як колись, в умовах української революції, так і тепер він також намагається знищити Українську Помісну Церкву на сході України. Тому наше завдання – об’єднуючи всі українські Церкви на території області та України, відродити ідею Єдиної Помісної Церкви».

Предстоятель УАПЦ Макарій за щиру співпрацю з Тернопільською єпархією Української Автокефальної Православної Церкви і з нагоди 100-річчя відродження УАПЦ нагородив орденом Благовірного Петра Сагайдачного голову облдержадміністрації.

Керуючий Тернопільською єпархією владика Тихон (Петранюк) зробив доповідь про історію УАПЦ, її роль у житті українців та України.

 

Система Orphus
теги до статті:Макарій (Малетич),Тихон (Петранюк),УАПЦ,Ювілей
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • velovs@ukr.net | 16 листопада 2017, 12:03
    Коментувати коментар

    Так виглядає, що цей видатний і славний християнин і патріот - майбутній митрополит Василь ЛИПКІВСЬКИЙ, будучи дуже чутливим і слухняним до голосу й настанов Святого Духа, свого часу - у своєму серці й розумі - відчув та усвідомив таке - звернене, зокрема, до України та її народу, у т. ч. віруючих християн, - таке Господнє звернення: "і почув я інший голос з неба, який говорив: вийди з неї [геть]" – неовавилонської "великої блудниці" (євразійсько-шовіністської імперії "ІІІ Риму"), улюблений "народе Мій, щоб [більше] не брати вам участі у [тяжких переступах і] гріхах її та не зазнати покарань її; бо гріхи її дійшли до неба, і Бог пригадав [усі ці] неправди її" (Одкр.18:2,4,5). А відчувши й усвідомивши, став - і саме тоді, коли це дозволили відомі історичні обставини, - активно діяти у цьому напрямі. Тобто у 1917 р. - поміж іншого - заініціювавши та очоливши православний церковно-АВТОКЕФАЛЬНИЙ рух в підросійській Україні... А вже багато років по тому - причому, як кажуть, на "власній шкурі" - конкретно досвідчив, що тоталітарна - войовничо-богоборча й людоненависна Московсько-більшовицка імперія - ця "жінка" ("велика блудниця") "сиділа на звірі червоному, сповненому імен богохульних" – самому дияволові. Й "вона тримала золоту чашу в руці своїй, наповнену мерзотами і нечистотами блудодійства її", і що ця "жінка упоєна була [великою] кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових", а також і "всіх [інших], убитих на землі" (Одкр.17:2-6,24).

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Микола Балащук | 16 листопада 2017, 18:35

    Скажіть, будь ласка, а в яких європейських католицьких чи протестанських державах на державному рівні прийнято святкувати Різдво за юліанським календарем??? Чи мають там православні чи грекокатолики

  • velovs@ukr.net | 16 листопада 2017, 16:32

    Хочеться лише тут уточнити, що 25 грудня Різдво Христове відзначають не лише римо-католики та частина православних. А й ПРОТЕСТАНТИ. Розмаїта християнська течія (ціла низка деномінацій), про

  • enzian | 16 листопада 2017, 12:59

    Чому БУЛИ?

  • enzian | 16 листопада 2017, 12:58

    Можливо, за простішою у керуванні машиною такого б не сталося.

  • enzian | 16 листопада 2017, 12:57

    А для захисників Вітчизни слабо кров зібрати?

Популярні статті місяця