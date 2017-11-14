На Тернопіллі відззначили 100-річчя відродження УАПЦ

10 листопада у Тернопільській єпархії УАПЦ на чолі з владикою Тихоном (Петранюком) урочисто відзначили 100-річчя утворення УАПЦ. Участь у святкуванні також взяли представники влади.

Як інформує «Свобода»,у кафедральному соборі Різдва Христового, зранку відбулося святкове Архиєрейське Богослужіння. Після нього на могилі Мефодія, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля УАПЦ відслужили заупокійну панахиду. Того ж дня в обласній філармонії відбулася урочиста святкова академія “100-річчя УАПЦ” за участю Митрополита Макарія, який зазначив:

«Сьогодні ми відзначаємо історичну подію, що відбулася сто років тому. Згадуємо патріота Митрополита Липківського – натхненного українця. І нині ми тішимося, що у нашій Церкві Служба Божа правиться українською мовою, Церква є українською. І виступає за Єдину Помісну Автокефальну Православну Церкву. Щиросердечно дякую керуючому Тернопільською єпархією владиці Тихону, архиєреям, парафіянам, місцевій владі».

Привітати вірян з такою визначною подією прийшли також голова облдержадміністрації Степан Барна, заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

«Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка, 2017 рік ми проводимо у рамках відзначення 100-річчя Української революції, – зазначив голова ОДА Степан Барна. – Елементом ж відродження української державності у 1917 році було відродження української Церкви. Саме з цього та з формування Української Автокефальної Церкви розпочався і процес духовного відродження України, який тривав у доволі цікавих умовах. Тоді відбувся єпархіальний з’їзд, котрий дав поштовх до створення Автокефальної Церкви. Але є цікавий факт, що Церква відроджувалася не тільки тому, що було потужне духовенство, а й тому, що серед духовенства були вояки Української Народної Республіки. І це привело до симбіозу духовного середовища з громадським. Сьогодні змінилися лише обставини. Ворог у нас один. Як колись, в умовах української революції, так і тепер він також намагається знищити Українську Помісну Церкву на сході України. Тому наше завдання – об’єднуючи всі українські Церкви на території області та України, відродити ідею Єдиної Помісної Церкви».

Предстоятель УАПЦ Макарій за щиру співпрацю з Тернопільською єпархією Української Автокефальної Православної Церкви і з нагоди 100-річчя відродження УАПЦ нагородив орденом Благовірного Петра Сагайдачного голову облдержадміністрації.

Керуючий Тернопільською єпархією владика Тихон (Петранюк) зробив доповідь про історію УАПЦ, її роль у житті українців та України.