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На Тернопіллі відззначили 100-річчя відродження УАПЦ
16 листопада 2017, 10:23 | Конференції, семінари, дослідження | 1 | | Код для блогу | |
10 листопада у Тернопільській єпархії УАПЦ на чолі з владикою Тихоном (Петранюком) урочисто відзначили 100-річчя утворення УАПЦ. Участь у святкуванні також взяли представники влади.
Як інформує «Свобода»,у кафедральному соборі Різдва Христового, зранку відбулося святкове Архиєрейське Богослужіння. Після нього на могилі Мефодія, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля УАПЦ відслужили заупокійну панахиду. Того ж дня в обласній філармонії відбулася урочиста святкова академія “100-річчя УАПЦ” за участю Митрополита Макарія, який зазначив:
«Сьогодні ми відзначаємо історичну подію, що відбулася сто років тому. Згадуємо патріота Митрополита Липківського – натхненного українця. І нині ми тішимося, що у нашій Церкві Служба Божа правиться українською мовою, Церква є українською. І виступає за Єдину Помісну Автокефальну Православну Церкву. Щиросердечно дякую керуючому Тернопільською єпархією владиці Тихону, архиєреям, парафіянам, місцевій владі».
Привітати вірян з такою визначною подією прийшли також голова облдержадміністрації Степан Барна, заступник голови обласної ради Любомир Крупа.
«Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка, 2017 рік ми проводимо у рамках відзначення 100-річчя Української революції, – зазначив голова ОДА Степан Барна. – Елементом ж відродження української державності у 1917 році було відродження української Церкви. Саме з цього та з формування Української Автокефальної Церкви розпочався і процес духовного відродження України, який тривав у доволі цікавих умовах. Тоді відбувся єпархіальний з’їзд, котрий дав поштовх до створення Автокефальної Церкви. Але є цікавий факт, що Церква відроджувалася не тільки тому, що було потужне духовенство, а й тому, що серед духовенства були вояки Української Народної Республіки. І це привело до симбіозу духовного середовища з громадським. Сьогодні змінилися лише обставини. Ворог у нас один. Як колись, в умовах української революції, так і тепер він також намагається знищити Українську Помісну Церкву на сході України. Тому наше завдання – об’єднуючи всі українські Церкви на території області та України, відродити ідею Єдиної Помісної Церкви».
Предстоятель УАПЦ Макарій за щиру співпрацю з Тернопільською єпархією Української Автокефальної Православної Церкви і з нагоди 100-річчя відродження УАПЦ нагородив орденом Благовірного Петра Сагайдачного голову облдержадміністрації.
Керуючий Тернопільською єпархією владика Тихон (Петранюк) зробив доповідь про історію УАПЦ, її роль у житті українців та України.
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- 16 листопада 2017, 12:03| Коментувати коментар
Так виглядає, що цей видатний і славний християнин і патріот - майбутній митрополит Василь ЛИПКІВСЬКИЙ, будучи дуже чутливим і слухняним до голосу й настанов Святого Духа, свого часу - у своєму серці й розумі - відчув та усвідомив таке - звернене, зокрема, до України та її народу, у т. ч. віруючих християн, - таке Господнє звернення: "і почув я інший голос з неба, який говорив: вийди з неї [геть]" – неовавилонської "великої блудниці" (євразійсько-шовіністської імперії "ІІІ Риму"), улюблений "народе Мій, щоб [більше] не брати вам участі у [тяжких переступах і] гріхах її та не зазнати покарань її; бо гріхи її дійшли до неба, і Бог пригадав [усі ці] неправди її" (Одкр.18:2,4,5). А відчувши й усвідомивши, став - і саме тоді, коли це дозволили відомі історичні обставини, - активно діяти у цьому напрямі. Тобто у 1917 р. - поміж іншого - заініціювавши та очоливши православний церковно-АВТОКЕФАЛЬНИЙ рух в підросійській Україні... А вже багато років по тому - причому, як кажуть, на "власній шкурі" - конкретно досвідчив, що тоталітарна - войовничо-богоборча й людоненависна Московсько-більшовицка імперія - ця "жінка" ("велика блудниця") "сиділа на звірі червоному, сповненому імен богохульних" – самому дияволові. Й "вона тримала золоту чашу в руці своїй, наповнену мерзотами і нечистотами блудодійства її", і що ця "жінка упоєна була [великою] кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових", а також і "всіх [інших], убитих на землі" (Одкр.17:2-6,24).
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