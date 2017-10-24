У Меджибізькій фортеці відбулася науково-практична конференція до 500-річчя Реформації

25 жовтня 2017, 11:48 | Конференції, семінари, дослідження | 0 |   | Код для блогу |  | 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи» відбулася 20 жовтня 2017 р. в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж», що на Хмельниччині.

На науковому заході було представлено 58 доповідей, статей та повідомлень, які подали 63 автори. Серед них 7 докторів і 19 кандидатів наук, здобувачі наукових ступенів, науковці і краєзнавці, студенти.

Як зазначає сайт Хмельницькоъ ОДА, учасники активно дискутували щодо провідної доповіді пленарного засідання «Світоглядні засади як детермінанти розвитку суспільства», яку зробив голова Хмельницького обласного міжденомінаційного комітету з підготовки заходів до 500-річчя Реформації Валерій Хома.

Конференція «Релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи» зібрала не тільки представників протестантських Церков. Серед учасників були й православні. Зокрема, почесний гість конференції керуючий Хмельницькою єпархією УПЦ КП митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній (Махота) у своєму виступі наголосив на визначній ролі реформаційного руху в історії Церкви та суспільства та підкреслив необхідність християнським церквам навчатися одна у одної дослідженню Святого Письма, соціальному служінню тощо.

Місцем проведення конференції до 500-річчя Реформації Меджибіж обрано не випадково. Адже час ренесансного розвитку і самого міста, і його фортеці припадає на період активнеого поширення реформаційного руху на теренах тогочасної Речі Посполитої. І у подільській, і у волинській частинах сучасної Хмельницької області у XVI столітті багато власників міст і маєтків приєдналися до протестантських деномінацій, залучаючи до того й своїх підданих за принципом «чия земля — того й віра». До протестантської деномінації кальвіністів належали, зокрема, перший приватний власник (з 1539 р.) міста Меджибожа коронний гетьман Миколай Сенявський та його нащадки

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теги до статті:Антоній (Махота),Реформація
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:24

      Р. Р. S. Водночас тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:20

      Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 12:25

      Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, Матфея 13:52. Т.о. какие бы не были даны обещания в любви к Богу Отцу,

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:42

      Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 11:30

      Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:36-37. Или говоря уже обычным языком:

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