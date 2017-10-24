У Меджибізькій фортеці відбулася науково-практична конференція до 500-річчя Реформації

Всеукраїнська науково-практична конференція «Релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи» відбулася 20 жовтня 2017 р. в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж», що на Хмельниччині.

На науковому заході було представлено 58 доповідей, статей та повідомлень, які подали 63 автори. Серед них 7 докторів і 19 кандидатів наук, здобувачі наукових ступенів, науковці і краєзнавці, студенти.

Як зазначає сайт Хмельницькоъ ОДА, учасники активно дискутували щодо провідної доповіді пленарного засідання «Світоглядні засади як детермінанти розвитку суспільства», яку зробив голова Хмельницького обласного міжденомінаційного комітету з підготовки заходів до 500-річчя Реформації Валерій Хома.

Конференція «Релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи» зібрала не тільки представників протестантських Церков. Серед учасників були й православні. Зокрема, почесний гість конференції керуючий Хмельницькою єпархією УПЦ КП митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній (Махота) у своєму виступі наголосив на визначній ролі реформаційного руху в історії Церкви та суспільства та підкреслив необхідність християнським церквам навчатися одна у одної дослідженню Святого Письма, соціальному служінню тощо.

Місцем проведення конференції до 500-річчя Реформації Меджибіж обрано не випадково. Адже час ренесансного розвитку і самого міста, і його фортеці припадає на період активнеого поширення реформаційного руху на теренах тогочасної Речі Посполитої. І у подільській, і у волинській частинах сучасної Хмельницької області у XVI столітті багато власників міст і маєтків приєдналися до протестантських деномінацій, залучаючи до того й своїх підданих за принципом «чия земля — того й віра». До протестантської деномінації кальвіністів належали, зокрема, перший приватний власник (з 1539 р.) міста Меджибожа коронний гетьман Миколай Сенявський та його нащадки