- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Роль Почаївського василіанського монастиря в історії української культури обговорили у Харкові на міжнародній конференції
24 жовтня 2017, 10:39 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
20-21 жовтня 2017 р. в Колеґії Патріарха Мстислава (Харків) відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена ролі Почаївського василіянського монастиря в історії української культури XVIII – поч. ХІХ ст. Йдеться про Почаївський монастир, що зараз перебуває у користуванні УПЦ (Московського Патріархату), повідомляє Uapc.org.ua.
Організаторами заходу були Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Колеґія Патріарха Мстислава, Харківський літературний музей.
У конференції взяли участь філологи та історики Церкви з Харкова, Києва, Варшави, Кам’янця-Подільського.
З привітаннями до конференції звернулися архієпископ Ігор Ісіченко, ректор Колеґії Патріярха Мстислава, член-кор. НАН України д-р Микола Сулима, заст. д-ра Інституту літератури НАН України. Настоятель Покровського монастиря о. Йосиф Щур передав вітання від єпископа Василя (Тучапця) та протоігумена української провінції отців василіян о. Йоана Школика.
Доповіді були присвячені культуротворчій місії Почаївського монастиря (д-р Леонід Ушкалов, д-р Йоанна Ґетка, канд. філ. наук Роман Кисельов, член-кор. НАН України Микола Сулима), діяльності Почаївської друкарні (о. Пантелеймон Саламаха, д-р Ігор Лосієвський), літературознавчому аналізові видань Почаївської друкарні (архиєп. д-р Ігор Ісіченко, ст. викл. Ольга Питюр, д-р Олена Матушек, аспірантка Олена Руда, д-р Юрій Пелешенко) іншим проблемам, пов’язаним із почаївською василіянською традицією (канд. філ. наук Наталя Левченко, канд. філ. наук Тетяна Трофименко).
За матеріалами конференції у видавництві «Акта» готується до друку науковий збірник.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У черкаському парку УПЦ (МП) без усяких дозволів проводить будіельні роботи | 24 жовтня 2017, 12:35 | Земельні і мaйнові проблеми |
На Івано-Франківщині громади, які вийшли з УПЦ (МП), провели перші недільні Богослужіння | 24 жовтня 2017, 12:14 | Храми, церковне майно |
У Франції судять батьків, які назвали свою дитину Джихадом | 24 жовтня 2017, 11:36 | Світові |
Нацбанк випустив монету з церквою, де хрестили Миколу Гоголя | 24 жовтня 2017, 11:32 | Релігія та культура |
Археологи знайшли скелети, які стали підтвердженням страшного стародавнього ритуалу | 24 жовтня 2017, 11:08 | Світові |
Останні коментарі
- 24 жовтня 2017, 11:10
Почитуючи Кураєва, плачу і ридаю (з сміху) о небесной чистоте РПЦ. |
- 24 жовтня 2017, 08:38
А вот, скажем, нынешняя РПЦ МП (в т. ч., естественно, и её филиал в Украине - т. наз. "УПЦ" МП) берёт своё начало в 1943 г. от таких "апостолов", как Сталин и Берия... |
- 24 жовтня 2017, 02:28
Как это "перешли в упц кп"? Невозможно перейти из Церкви в нецерковь. Главный признак Церкви - преемство от Апостолов, ведь они её создавали. Апостольские Церкви - Римская (в т.ч. УГКЦ), |
- 23 жовтня 2017, 21:58
Для чого намагатись щось доказувати? Як УПЦ діє нині, так і надалі буде діяти, тому що держава діє так само. Українська Миротворча Школа готує кадри "циміків" (Civil-Military Cooperation) |
- 23 жовтня 2017, 19:49
Це тільки повний (перепрошую) дурень і неадекват-параноїк може в НАШ ЧАС шукати якихось "перекрашенных и даже перекрещённых НКВДистов", котрі, мовляв, ховаються "под видом т. н. |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 23 жовтня 2017, 19:49
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі