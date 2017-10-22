Роль Почаївського василіанського монастиря в історії української культури обговорили у Харкові на міжнародній конференції

20-21 жовтня 2017 р. в Колеґії Патріарха Мстислава (Харків) відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена ролі Почаївського василіянського монастиря в історії української культури XVIII – поч. ХІХ ст. Йдеться про Почаївський монастир, що зараз перебуває у користуванні УПЦ (Московського Патріархату), повідомляє Uapc.org.ua.

Організаторами заходу були Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Колеґія Патріарха Мстислава, Харківський літературний музей.



У конференції взяли участь філологи та історики Церкви з Харкова, Києва, Варшави, Кам’янця-Подільського.



З привітаннями до конференції звернулися архієпископ Ігор Ісіченко, ректор Колеґії Патріярха Мстислава, член-кор. НАН України д-р Микола Сулима, заст. д-ра Інституту літератури НАН України. Настоятель Покровського монастиря о. Йосиф Щур передав вітання від єпископа Василя (Тучапця) та протоігумена української провінції отців василіян о. Йоана Школика.



Доповіді були присвячені культуротворчій місії Почаївського монастиря (д-р Леонід Ушкалов, д-р Йоанна Ґетка, канд. філ. наук Роман Кисельов, член-кор. НАН України Микола Сулима), діяльності Почаївської друкарні (о. Пантелеймон Саламаха, д-р Ігор Лосієвський), літературознавчому аналізові видань Почаївської друкарні (архиєп. д-р Ігор Ісіченко, ст. викл. Ольга Питюр, д-р Олена Матушек, аспірантка Олена Руда, д-р Юрій Пелешенко) іншим проблемам, пов’язаним із почаївською василіянською традицією (канд. філ. наук Наталя Левченко, канд. філ. наук Тетяна Трофименко).



За матеріалами конференції у видавництві «Акта» готується до друку науковий збірник.