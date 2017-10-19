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Громада Віри Бахаї в Україні святкує 200-річчя з дня народження Бахаулли
19 жовтня 2017, 10:55 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
21-22 жовтня 2017 року Міжнародне співтовариство бахаї відзначає 200-річчя з Дня народження Бахаулли - засновника Віри Бахаї. Сьогодні у рамках цих подій громада Віри Бахаї в Україні у Києві, у приміщенні Укрінформу, проводить "круглий стіл" на тему: "200-річчя з Дня народження Бахаулли - засновника Віри Бахаї". Участь у ньому беруть лідери духовних і релігійних організацій, представники державних і громадських установ, науковці, освітяни, діячі культури й мистецтва.
До участі у круглому столі запрошені: Алла Баранова - Секретар РО "Національні Духовні Збори Бахаї України";Андрій Юраш - директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України, кандидат політологічних наук; Лариса Владиченко - заступник директора Департаменту у справах релігій та національностей, начальник відділу релігієзнавчо-аналітичної роботи Міністерства культури України, доктор філософських наук; Олександр Саган - провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор, голова Всеукраїнської Ради релігійних об`єднань; Тетяна Кісєльова - член громади Бахаї; Людмила Филипович - завідувач відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор; Анатолій Колодний - заступник директора - керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, завідувач відділу філософії релігії, президент Української Асоціації релігієзнавців, заслужений діяч науки України, доктор філософських наук, професор та ін.
Довідково.
Бахаїзм або Релігія Багаї (від араб — «бага» — «світло», «слава») — всесвітня релігія, заснована Багауллою в Персії в 19-му столітті, яка на початку 21-го століття налічує близько шести мільйонів прихильників майже у всіх країнах світу (українські прихильники називають її Віра Багаї, але в літературі також існують терміни багаїзм, бехаїзм та релігія бахаї). Незважаючи на досить невелике число послідовників порівняно з традиційними релігіями, релігія багаї набула значного географічного поширення.
Багаї вважають, що історія релігії — це просто процес освіти, запланований богом, і що засновники релігій — посланці бога і відкривачі його Плану. Багауллу розглядають як найостаннішого на цей час, центрального, але не останнього посланця бога. Він називав себе довгожданим вчителем і наставником усіх народів, що сповідують християнство, іслам, буддизм та інші релігії, і його місія — встановити міцні підвалини для єдності в усьому світі й урочисто відкрити епоху світла та справедливості, яка, як очікують багаї, неминуче прийде.
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