У Львові пройде міжнародна конференція Pax Romana

Конференція «Людська гідність, безпека та майбутнє Європи: християнський внесок» пройде 7 жовтня у Львові у приміщенні Центру Митрополита Андрея Шептицького УКУ (поч. 9:00). Її організовує Міжнародний культурно-інтелектуальний Католицький Рух «Пакс Романа» (ICMICA Pax Romana) разом з Академічним католицьким товариством «Обнова».

Як розповідають в «Обнові», завданням конференції є:

обмінятись досвідом та знаннями про те, як християни бачать свою майбутню роль у сфері людської гідності в контексті підтримки безпеки та дотримання основ соціального вчення Церкви;

знайти спільні відповіді на виклики сучасного світу;

показати глибину та красу Католицької Церкви у латинському та візантійському обрядах;

поглибити відчуття християнської приналежності та толерантності між віруючими в Україні та Європі шляхом тіснішої співпраці.

Для участі у конференції приїхали представники з католицьких організацій з різних куточків Європи, зокрема, Клубу католицької інтелігенції з Польщі, католицьких академічних товариств з Австрії, Великобританії, Литви, католицьких товариств басків і каталонців, а також члени Федерації товариств «Обнова» з України.

Передбачено вихід до преси перед початком конференції.

Довідка: Міжнародний культурно-інтелектуальний Католицький Рух «Пакс Романа» (ICMICA Pax Romana) – це всесвітня організація, що об’єднує католиків-інтелектуалів із 54 країн світу.

Заснована у 1921 році у м. Фрібург, Швейцарія, студентами-католиками як організація, що боролася за встановлення миру і порядку після Першої світової війни. У 1946 році, відразу ж після Другої світової війни, організація утвердилась саме як інтелектуально-культурний рух, метою якого було створення міжнародної мережі інтелектуалів та професіоналів-католиків. Відтоді Пакс Романа об’єднала різноманітні організації, місцеві громади, міжнародні спеціалізовані структури та окремих осіб, що віддано працюють над дотриманням у світі християнських цінностей.

Основними пріоритетами руху «ICMICA Pax Romana» є:

Захист гідності людського життя та права людини;

Інтегральний розвиток людини;

Боротьба з бідністю у світі;

Єдність людства;

Діалог між культурами та релігіями;

Популяризація сціальної традиції Католицької Церкви

Із 1949 «Пакс Романа» є активним й ефективним адвокатом миру та дотримання прав людини в Організації Об’єднаних Націй та інших міжурядових організаціях. Організація має статус консультативно-дорадчого органу в Економічно-Соціальній Раді ООН (з 1947 року). Сьогодні «Пакс Романа» активно залучена до роботи ООН в Женеві, Нью Йорку та Відні; ЮНЕСКО – в Парижі; Ради Європи в Страсбурзі та Агенцій ООН в Найробі.

Із 1931 р. членом «Пакс Романа» є Товариство українських студентів-католиків «Обнова». Засноване у 1930 р. Митрополитом Андреєм Шептицьким для гуртування і виховання молодої української інтелігенції на християнських засадах. 1931 р. виникло Академічне товариство «Обнова» для єднання старшої інтелігенції і підтримки студентського руху. Після ліквідації «Обнови» у 1939 р., товариство відновилося 1992 р. у Львові. На сьогодні це понад десять студентських та академічних товариств, які діють у різних регіонах України та об’єднані у Федерацію товариств «Обнова».