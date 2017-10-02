Про Реформацію і сучасний світ говорили в Одесі

Міжнародна наукова конференція «Реформація і сучасний світ (філософія, богослов’я, наука)» відбулася 28-29 вересня в Одеському національному університеті. Захід проходив у рамках відзначення 500-ліття протестантської Реформації.

Конференцію ініціював Ресурсно-дослідницький центр Євро-Азійської Акредитаційної Асоціації разом з ОНУ, Одеською богословською семінарією ЄХБ при підтримці обласної влади та релігієзнавчих центрів країни.

На пленарному засіданні за участі провідних релігієзнавців провели дискусії про міжконфесійний діалог, толерантність і екуменізм, протиріччя і нерозривний зв’язок науки та релігії, діяльну участь релігійних організацій у драматичних суспільно-політичних перетвореннях у сучасній Україні.

На другий день конференції відбувся круглий стіл «Реформація і міжконфесійний діалог» за участю православних, католицьких, протестантських богословів та істориків. У своїх доповіддях учасники представили спільне та особливе у богословських підходах різних християнських традицій, зокрема, у сфері сакраментології.

Однією з центральних подій конференції стала презентація перекладу книжки видатного протестантського богослова Пауля Тілліха «Історія християнської думки». Особливість цього перекладу в тому, що його здійснив ще у 1970-х роках в Одесі відомий православний богослов і перекладач Микола Полторацький, а книжка вийшла щойно тепер. Одеським вченим вдалося реконструювати маловідомі сторінки історії плідного міжконфесійного діалогу. У відповідь учасники конференції запропонували такий діалог продовжувати, а саму конференцію зробити постійно діючим форумом, який щорічно збирається в Одесі.