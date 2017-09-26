В УКУ презентували видання про Рафала Лемкіна, автора терміну «геноцид»

Школа права Українського Католицького Університету в рамках проекту «UCU Law Book Discussions» презентувала колективну монографію “Цивільні особи у сучасних збройних конфліктах: спадщина Рафала Лемкіна”. Над виданням працювали автори з України, Польщі та Німеччини.

Під час презентації монографії науковці розповіли про життєвий і науковий шлях Рафала Лемкіна та пояснили, чому ця постать насправді важлива для України, повідомляє сайт УКУ.

У монографії йдеться про спадщину Рафала Лемкіна – першого із фахівців міжнародного права, який визначив злочини сталінського комуністичного режиму проти українців як геноцид та проаналізував геноцид в Україні в контексті міжнародного права.

«Спадщина Лемкіна дуже важлива. Він придумав концепт геноциду. І все ж треба мати на увазі, що це було 70 років тому, і тому деякі його думки не зовсім відповідають сучасним конфліктам, особливо у такому конфлікті, як в Україні. Адже Лемкін працював у часи міждержавних конфліктів, і можна було чітко визначити відповідальність. Зараз ситуація більш складна», – зазначив під час презентації монографії її співавтор, професор Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький.

«Лемкін прожив недостатньо довге життя, він помер у віці 59 років у бідності, він не був одружений. Як було написано в газеті «The New York Times»: пам’ять людини, яка зробила стільки багато для людства, вшанувала дуже невелика кількість людей», – розповів Тарас Цимбрівський, координатор проекту Школи права УКУ «UCU Law Book Discussions».

Постать Рафала Лемкіна може бути цікавою як історикам, правникам, так і людям, які цікавляться питанням геноциду.

«Рафал Лемкін, його життєвий шлях, його наукова спадщина досі залишаються мало знаними або невідкритими нами. Очевидно, що наш обов’язок починати ділитися його думками та ідеями. А особистістю він є, як ми вже побачили, достатньо багатогранною», – зазначив Тарас Цимбрівський.

Придбати видання “Цивільні особи у сучасних збройних конфліктах: спадщина Рафала Лемкіна” можна у Школі права УКУ. Отримані кошти будуть спрямовані на встановлення меморіальної дошки для Герша Лаутерпахта, англійського юриста єврейського походження, спеціаліста з міжнародного права, який, як і Лемкін, у міжвоєнний період навчався у Львові в Університеті Яна Казимира. Меморіальну дошку буде встановлено у Жовкві, де народився Герш Лаутерпахт.