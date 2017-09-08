Глава УГКЦ на Форумі видавців: Постать Патріарха Йосифа Сліпого може об’єднати всіх нас

13 вересня 2017 року в рамках Форуму видавців Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав презентував книжку «Будьмо собою» про життя і заповіт патріарха Йосифа Сліпого.

У презентації також взяли участь владика Гліб (Лончина), єпарх Єпархії Пресвятої Родини з осідком у Лондоні, дисидент Мирослав Маринович та дослідник патріархального руху Анатолій Бабинський, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

У своєму слові Предстоятель Церкви розповів, що довго намагався знайти якусь коротку фразу, яка б влучно віддзеркалювала дух патріарха Йосифа.

«І я знайшов цих два слова, ‒ «Будьмо собою». Ця книжка маленька. Бо довгих книжок сьогодні не всі хочуть читати. Тому я шукав коротку, але влучну фразу. Для мене особисто цих два слова «Будьмо собою» означає «будь справжнім». Якщо ти є українець – будь справжнім українцем, якщо ти єпископ – будь справжнім єпископом. Якщо ти монах, то будь справжнім монахом. Якщо ти є патріотом – будь справжнім патріотом. Якщо ти є християнином, то будь справжнім християнином. Гадаю, саме це є змістом цих двох слів», – відзначив Блаженніший Святослав.

Глава Церкви звернув увагу, що ми сьогодні живемо у світі, який називають світом після правди. Ми живемо у світі фейків та маніпуляцій. У світі переодягань, торгівлі, різного роду надуживань. Дуже часто, каже Блаженніший Святослав, якщо хтось хоче досягнути своєї мети, він перевдягається в різні одяги…

«Але, гадаю, патріарх Йосиф був справжнім сином своєї землі, був голосом мовчазної Церкви і переслідуваної України в цілому світі, якого приймали посли, президенти держав як президента тої України, яка знаходилася в тюрмі народів, яким був Радянський Союз. Він був справжнім душпастирем, пророком, батьком своєї Церкви і свого народу», – вважає Архиєрей.

На його переконання, постать патріарха Йосифа є тим єднальним чинником, який справді може об’єднати всіх нас.

«Слова «Будьмо собою», – розповів Предстоятель, – я обрав також для пастирського послання на початок цього року, який ми оголосили в нашій Церкві Роком патріарха Йосифа, щоб показати, що його Заповіт – це не є погляд у минуле, а його Заповіт – дороговказ нам усім у майбутнє. Це є програмою життя, програмою будівництва Церкви, народу, нашої держави. Тому я сподіваюся, усі ви будете собою, будете справжніми».

А як до цього можна дійти? «Ви знайдете свій шлях, прочитавши цю книжку, яку ми сьогодні вкладаємо у ваші руки», – запевнив Блаженніший Святослав.