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У Заздрості відбулись Міжнародні наукові читання «Патріарх Йосиф Сліпий – провісник вільної України»
14 вересня 2017, 10:51 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
На базі Музейно-меморіяльного комплесу ім. Патріарха Йосифа Сліпого, що в с. Заздрість на Тернопільщині, 9 вересня відбулися Міднародні наукові читання «Патріарх Йосифа Сліпий – провісник вільної України». Про це повідомляє прес-служба Товариства «Свята Софія» (США).
Захід, приурочений до 25-ліття перепоховання Блаженнішого Йосифа, організував Центр студій спадщини Патріарха Йосифа Сліпого при Релігійному Товаристві українців католиків «Свята Софія» США.
У рамках сесії, яку вів синкел у справах стратегії розвитку Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ о.д-р Віталій Козак, з доповідями виступили: д-р Елла Бистрицька, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка; Ірина Борко, свідок ув’язнення Патріярха Йосифа Сліпого; д-р Михайло Перун, Директор Фундації АНДРЕЙ.
Згодом відбулася дискусія модератором якої став завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка д-р Мирослав Савчин.
До учасників Міжнародних наукових читань із привітанням звернувся Глава УГКЦ Святослав (Шевчук):
«У цей день, вшановуючи 25-ту річницю перепоховання Патріарха, прагнемо ще раз проаналізувати його пророчі думки про Україну, наш народ, нашу Церкву, адже усе своє життя Блаженніший Йосиф присвятив служінню Богові та своїй пастві. Пам’ятаймо особливо його слова, звернені до кожного з нас: «Народе український, будь собою!" Радію, що інше провісництво Патріярха сьогодні здійснюється й у його родинному домі в Заздрості, куди прибули шанувальники його особи не лише з України, але й з Італії та Сполучених Штатів Америки: Блаженніший вкотре зібрав у своїй оселі «в розсіянні сущих» синів і дочок українського народу».
Свої привітання учасгникам читань також надіслав Митрополит-Архиєпископ Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк),
Нагадаємо, що чверть століття тому, 28-29-го серпня 1992 року, в Соборі св. Юра у Львові відбулася урочиста церемонія перепоховання тлінних останків Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, які згідно з його заповітом перевезли з Риму до України.
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