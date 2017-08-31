Усіх охочих запрошують на міжнародну наукову конференцію до 400-ліття ЧСВВ

Міжнародна наукова конференція під назвою «Чин святого Василія Великого: історія, сьогодення, перспективи», присвячена відзначенню 400-ліття ЧСВВ, відбудеться 14-17 вересня у Львові. Організатором конференції є Чин святого Василія Великого за підтримки Українського католицького університету. Захід відбудеться під патронатом Глави УГКЦ.

«400-літній ювілей Василіянського Чину святого Йосафата є доброю нагодою для критичного переосмислення його історичного розвитку, з’ясування богословських, канонічних і соціокультурних джерел формування василіянського благочестя і, в ширшому контексті, цілісної харизми Чину», - зазначають організатори.

Міжнародна наукова конференція покликана в міждисциплінарному ключі, із залученням сучасних дослідницьких методів, розглянути найважливіші події, феноменологічні процеси та харизматичні постаті в історії ЧСВВ.

Під час заходу провідні фахівці з України, а також Білорусі, Канади, Литви, Німеччини, Польщі й США обговорюватимуть на п’яти сесіях такі теми: головні аспекти генези Василіянського чину і, зокрема, реформа Йосифа Веніамина Рутського; діяльність священномученика Йосафата Кунцевича та поширення його культу; мартирологія василіян XIX–XX ст.; особливості організаційної структури і внутрішнього життя ЧСВВ; служіння василіян у культурній і суспільних сферах; інституційна заангажованість ЧСВВ в життя Київської митрополії, Греко-Католицької та, ширше, Вселенської Церкви.

Організатори висловлюють сподівання, що такий формат конференції допоможе самим василіянам краще пізнати своє минуле, усвідомити специфіку сучасного етапу свого розвитку та виробити напрямні для формування актуальної моделі монашества й проголошення Євангелія в модерному світі. Ювілейний форум також увиразнить значення духовної спадщини василіян для УГКЦ й інших Церков київської традиції, а також приверне увагу ширшого суспільного загалу до внеску василіян у європейську культуру.

Для участі в конференції необхідно зареєструватись та заповнити анкету, подану на офіційному сайті ЧСВВ.