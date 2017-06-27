У Києві відбувся Міжнародний Форум «Шляхи розбудови миру в Україні»

27 червня 2017 р. в м. Києві відбувся Міжнародний форум «Шляхи розбудови миру в Україні». Форум організований Комісією Української Греко-Католицької Церкви Справедливість і Мир у співпраці з Українською соціальною академією в рамках проекту Робоча група «Justice, Peace & Democracy».

Форум став продуктивним комунікативним майданчиком, на якому представники державної влади, громадських організацій, науковці, вітчизняні і зарубіжні експерти висвітлювали та аналізували ключові проблеми, які стоять на перешкоді розбудови миру, а також обговорювали можливі рекомендації щодо діяльності різних державних та громадських інститутів задля його досягнення.

Йшлося про «Розбудову миру в Україні: внутрішні цілі та орієнтири». Спікери особливо акцентували на важливості комунікації між інститутами державної влади та громадянським суспільством, адже відсутність такої комунікації поглиблює упереджене ставлення одні до одних та недовіру суспільства до влади. Спікери також підкреслили, що відповідальність за миробудування в Україні несе кожен громадянин.

Друга панельна дискусія мала на меті висвітлити погляд на проблематику з міжнародної перспективи і її учасниками були Монс. Луїс Окулік, секретар Конференції Католицьких Єпископів Європи, Фабіо Делла П’яцца, Керівник відділу політики представництва ЄС в Україні та Штеффен Шварц, Делегат Карітас-Австрія в Україні. Модерував дискусію Олександр Цвєтков, Надзвичайний і Повноважний посол України. Дискутанти наголошували, що питання розбудови миру є більш складне і комплексне, ніж питання війни і війна є результатом того, що щось пішло не так в процесі розбудови і утвердження миру в суспільстві. Саме тому ключовим завданням у цьому напрямку є створити умови, що приведуть до миру і в цьому плані, як зазначив Штеффен Шварц, в Україні є великий потенціал, адже, навіть в час такого конфлікту, українське суспільство залишається сильним і потужним з великим потенціалом.

Під час підсумкової дискусії за участю о. д-ра Михайла Мельника, Голови Комісії УГКЦ Справедливість і Мир, Петра Дарморіса, координатора проектів Комісії, Андрія Сухарини, Політичного аналітика Фонду «Демократичні ініціативи» та Михайла Міщенка, Заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова було зроблено загальний огляд соціологічних досліджень щодо взаємодії влади, громадянського суспільства та Церков і релігійних організацій, а також презентовано і обговорено результати аналітичного дослідження «До миру – всупереч війні», яке було здійснено в рамках діяльності Робочої групи «Справедливість, Мир і Демократія». Завдання цього дослідження були наступними:

1) Виокремити відкриті дискусійні питання в суспільстві, які є найбільшими подразниками;

2) Скласти перелік найбільш важливих довготривалих проблем у суспільстві, які загрожують його розвитку;

3) Скласти перелік рекомендацій для органів державної влади, громадянського суспільства та Церков і релігійних організацій задля знешкодження конфліктогенних факторів.

Загалом, від початку діяльності Робочої групи – за період з березня по червень 2017 р. – проведено 6 тематичних фокус-груп (виклики у соціальній сфері; проблеми економіки; політичне життя країни; цінності українського суспільства; міжрелігійний діалог; міжнародний фокус), у яких взяло участь понад 60 експертів. Також за цей період проведено 5 регіональних (Житомир, Луцьк, Одеса, Харків, Запоріжжя) Круглих столів під спільною темою «Від конфліктів до розбудови миру: виклики і досвід регіонів». Метою цих зустрічей було виявити основні проблемні фактори, які спричиняють різного року конфлікти і суспільні непорозуміння, проаналізувати причини їх виникнення і найголовніше – напрацювати практичні рекомендації щодо діяльності різних суспільних інститутів, зокрема влади, громадськості та Церков і релігійних організацій щодо їхньої діяльності задля розбудови та утвердження миру і справедливості в українському суспільстві.

Дослідження показує, що в українському суспільстві ключовими є три загальних проблеми, які і визначають напрямок суспільних дебатів.

- Ситуація на Донбасі та встановлення миру;

- Слабка економіка та низький життєвий рівень широких верств населення;

- Високий рівень політичної та побутової корупції.

Ці аспекти на сьогодні найбільше хвилюють українське суспільство, однак думки різних верств людей є розділеними стосовно можливих варіантів їхнього вирішення. У суспільній думці сучасної України переважає переконання, що для досягнення громадянської злагоди й стійких умов для стабільного розвитку у бік побудови демократичної, правової України потрібно вирішити власне ці три основні проблеми.

Проаналізувавши всі проведені зустрічі Робочої групи, було сформовано низку загальних рекомендацій для ключових суспільних інститутів.