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Якою буде релігійна спільнота майбутнього дискутували у Відкритому Православному Університеті
8 травня 2017, 10:20 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
У будинку митрополитів Національного заповідника "Софія Київська" Відкритий Православний Університет провів 5 травня круглий стіл на тему: «Релігійна спільнота майбутнього».
Метою міжконфесійної зустрічі було сформулювати бачення релігійної спільноти України майбутнього.
Зокрема, під час круглого столу його учасники шукали відповіді на запитання:
- якими мають бути стосунки між релігіями та вірянами різних конфесій у майбутньому?
- які форми єдності є можливими і актуальними у найближчому часі?
У круглому столі взяли участь: Саід Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України "Умма"; Олександр Духовний, Головний рабин Релігійного об’єднання громад Прогресивного юдаїзму України; Петро Жук, протоієрей УГКЦ, ректор семінарії; Роман Мельниченко, священик УПЦ КП, психолог; Богдан Огульчанський, священик УПЦ, науковий секретар Відкритого Православного Університету; Роман Островський, священик УГКЦ, біблеїст; Костянтин Сігов, директор видавництва «Дух і Літера»; Михайло Черенков, протестантський теолог, професор Українського Католицького Університету; Людмила Филипович, доктор філософських наук, професор, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України; Анабелла Моріна, громадська активістка, засновниця «Громадського руху “Почайна”»; В’ячеслав Горшков, старший методист християнської просвітницької організації «Відкрита Біблія», Віталій Дерновий, радник міністра культури.
Модерував круглий стіл ректор Відкритого Православного Університету протоєрей Георгій Коваленко.
Під час засідання круглого столу відбувався запис епізоду для чергової серії телепрограми Таємний код віри (1+1), який буде присвячено темі поліконфесійності України. Про це інформує «Православіє в Україні».
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